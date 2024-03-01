Над Криворізьким районом знищили ворожу ракету Х-59
Київ • УНН
Сьогодні над Криворізьким районом Дніпропетровської області українські захисники знищили керовану ракету Х-59.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області сьогодні знищили керовану авіаційну ракету Х-59, повідомили у повітряному командуванні "Схід" і підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - повідомили у ПвК "Схід" у Facebook.
"Ворожа ракета. Повітряну ціль наші оборонці знищили над Криворізьким районом. Дякую за захист ПвК "Схід"!" - написав Лисак у Telegram.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про ворожу ракету, імовірно Х-59, у напрямку Кірокоградської області.