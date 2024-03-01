Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Кіровоградщини
Київ • УНН
ПС ЗС України попередили, що в бік Кіровоградської області була випущена керована ракета, ймовірно, Х-59.
Повітряні сили ЗСУ попередили про керовану авіаційну ракету, імовірно, Х-59, в напрямку Кіровоградської області, пише УНН.
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"Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Кіровоградщини!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Перед цим повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
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