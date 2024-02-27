На Кіровоградщині під час нічної атаки рф є збиття, без наслідків - ОВА
Київ • УНН
Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації повідомив, що під час нічної ракетної та безпілотної атаки російських військ відпрацювали українські засоби протиповітряної оборони, є збиття, без наслідків у Кіровоградській області.
У Кіровоградській області під час нічної ракетно-дронової атаки російських військ є збиття, обійшлося без наслідків, повідомив у вівторок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цієї ночі російський агресор атакував дронами і ракетами. 11 "шахедів" знищено. Є збиття і на Кіровоградщині. Обійшлося без наслідків
Українська ППО знищила 11 із 13 шахедів та дві авіаційні ракети27.02.24, 07:41 • 35504 перегляди