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В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА

В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 07:12  •  17128 просмотра

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Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.

В Кировоградской области во время ночной ракетно-дроновой атаки российских войск есть сбивание, обошлось без последствий, сообщил во вторник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Этой ночью российский агрессор атаковал дронами и ракетами. 11 "шахедов" уничтожены. Есть сбивание и в Кировоградской области. Обошлось без последствий

- написал Райкович в Telegram.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты27 февраля 2024, 05:41 • 24784 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
kropivnitskiiКропивницкий
На Кіровоградщині під час нічної атаки рф є збиття, без наслідків - ОВА
In Kirovohrad region during Russian night attack there was shootdown, without consequences - RMA
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