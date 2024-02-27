В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА
Киев • УНН
Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.
В Кировоградской области во время ночной ракетно-дроновой атаки российских войск есть сбивание, обошлось без последствий, сообщил во вторник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Этой ночью российский агрессор атаковал дронами и ракетами. 11 "шахедов" уничтожены. Есть сбивание и в Кировоградской области. Обошлось без последствий
Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты27 февраля 2024, 05:41 • 24784 просмотра
В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА
Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.
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