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Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:11  •  7476 просмотра

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ВС ВС Украины предупредили, что в сторону Кировоградской области была выпущена управляемая ракета, вероятно, Х-59.

Воздушные силы ВСУ предупредили об управляемой авиационной ракете, предположительно, Х-59, в направлении Кировоградской области, пишет УНН.

Детали

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Кировоградской области!" - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим сообщалось об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА27 февраля 2024, 07:12 • 28155 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Кабмин назначил заместителя главы Минздрава

Кабинет Министров назначил Игоря Копача заместителем министра здравоохранения и уволил Инну Солодкую с должности государственного секретаря Минздрава.

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Кабмин назначил заместителя главы Минздрава

Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который создаст правовые предпосылки для возобновления работы органов государственной власти и местного самоуправления на временно оккупированной территории Крыма.

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Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.

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Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов

После сообщений о взрывах в Севастополе и прилегающих районах над бухтой появился дым, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском.

Война •   •  7869 просмотра
Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов

Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Украинское правительство подает в парламент законопроект о расширении функциональности Государственного аграрного реестра, урегулировав ее отдельным законом.

Экономика •   •  8719 просмотра
Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове

В Киеве и Харькове правоохранители ликвидировали сеть наркоторговли, которая действовала в 24 подпольных "наркологических кабинетах" и аптеке и реализовала более 10 кг метадона по поддельным рецептам на общую сумму более 5 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  9232 просмотра
Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове

В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.

Война •   •  10620 просмотра
В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США

Глава Минфина США заявила, что конфискованные российские активы не могут заменить срочно необходимую американскую помощь Украине, которая была задержана в Конгрессе.

Политика •   •  12676 просмотра
Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США

Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш

россия сосредоточила основные силы на Часовом Яру как ключе к продолжению наступления на Константиновку.

Война •   •  12110 просмотра
Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш