НАБУ зафиксировало четырех министров по делу о хищении миллионов долларов в энергетике Украины

В ходе расследования схемы хищения в сфере энергетики, из-за которой, по данным следствия, "отмыли" 100 миллионов долларов, сотрудники (НАБУ) фиксировали четырех министров украинского правительства разных периодов.

Об этом в эфире программы "УП.Чат" заявил руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов, принимавший участие в этом расследовании, передает УНН.

Подробности

Во время разговора на тему деталей масштабного антикоррупционного расследования, фигурантом которого, в частности, является бизнесмен Тимур Миндич, детектив НАБУ Александр Абакумов сообщил о том, что ряд украинских министров, бывших и нынешних, имеет отношение к делу хищения в сфере энергетики.

Много не скажу, но скажу так. В разных ситуациях в ходе расследования этого уголовного производства мы фиксировали 4-х министров Кабинета министров Украины - заявил Абакумов в ответ на вопрос главного редактора УП Севгиль Мусаевой.

Отдельно он объяснил практику, получившую название "шлагбаум" и навязывание условий уплаты "откатов" для избежания блокировки платежей.

Была введена схема так называемого "шлагбаума". Мораторий на возможность отсудить в судебном порядке у "Энергоатома" средства за проведенные работы или поставленные товары. Это было использовано для давления на поставщиков товара – "мы захотим - тебе не заплатим.. ты ничего не сделаешь". - заявил Абакумов.

"Сейчас фигурирует два (министра)?" - спросила ведущая программы.

Также (другие) оцениваются на предмет доказательств или совершения ими действий.. Но важно отметить, что это не все четыре действующих министра - пояснил Абакумов.

Дополнение

По поводу фигурирования в деле представителей власти, также высказался народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, который отметил, что в деле фигурируют Герман Галущенко, действующий министр юстиции, который в мае 2020 года был назначен на должность вице-президента "Энергоатома", а с 2021-го года занимал должность министра энергетики Украины.

А также Светлана Гринчук, которая в сентябре 2023 года заняла должность заместителя Министра энергетики Украины.

Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике

"Также один из членов НКРЭКУ. Спектр большой", добавил Железняк. Нардеп также пояснил, что сейчас "у нас есть минимум в правительстве два человека, которые фигурируют в этой истории".

До сих пор (фигурируют). Это люди, которые отвечают за энергетику. Эта история с мораторием на выполнение производства – в ней непосредственно принимал участие господин Галущенко, который требовал принять это решение - отметил Железняк.

Напомним

Министерство юстиции Украины подтвердило следственные действия в уголовном производстве с участием Министра юстиции Германа Галущенко. Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для объективного расследования.

