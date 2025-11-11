$41.960.02
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

НАБУ зафиксировало четырех министров по делу о хищении миллионов долларов в энергетике Украины

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В ходе расследования схемы хищения 100 миллионов долларов в энергетике НАБУ зафиксировало четырех министров украинского правительства разных периодов. Двое из них, среди которых Герман Галущенко, до сих пор фигурируют в деле.

НАБУ зафиксировало четырех министров по делу о хищении миллионов долларов в энергетике Украины

В ходе расследования схемы хищения в сфере энергетики, из-за которой, по данным следствия, "отмыли" 100 миллионов долларов, сотрудники (НАБУ) фиксировали четырех министров украинского правительства разных периодов.

Об этом в эфире программы "УП.Чат" заявил руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов, принимавший участие в этом расследовании, передает УНН

Подробности

Во время разговора на тему деталей масштабного антикоррупционного расследования, фигурантом которого, в частности, является бизнесмен Тимур Миндич, детектив НАБУ Александр Абакумов сообщил о том, что ряд украинских министров, бывших и нынешних, имеет отношение к делу хищения в сфере энергетики. 

Много не скажу, но скажу так. В разных ситуациях в ходе расследования этого уголовного производства мы фиксировали 4-х министров Кабинета министров Украины 

- заявил Абакумов в ответ на вопрос главного редактора УП Севгиль Мусаевой.

Отдельно он объяснил практику, получившую название "шлагбаум" и навязывание условий уплаты "откатов" для избежания блокировки платежей.

Была введена схема так называемого "шлагбаума". Мораторий на возможность отсудить в судебном порядке у "Энергоатома" средства за проведенные работы или поставленные товары. Это было использовано для давления на поставщиков товара – "мы захотим - тебе не заплатим.. ты ничего не сделаешь".

- заявил Абакумов. 

"Сейчас фигурирует два (министра)?" - спросила ведущая программы. 

Также (другие) оцениваются на предмет доказательств или совершения ими действий.. Но важно отметить, что это не все четыре действующих министра

- пояснил Абакумов.

Дополнение

По поводу фигурирования в деле представителей власти, также высказался народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, который отметил, что в деле фигурируют Герман Галущенко, действующий министр юстиции, который в мае 2020 года был назначен на должность вице-президента "Энергоатома", а с 2021-го года занимал должность министра энергетики Украины.

А также Светлана Гринчук, которая в сентябре 2023 года заняла должность заместителя Министра энергетики Украины.

Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике10.11.25, 20:35 • 73696 просмотров

"Также один из членов НКРЭКУ. Спектр большой", добавил Железняк. Нардеп также пояснил, что сейчас "у нас есть минимум в правительстве два человека, которые фигурируют в этой истории". 

До сих пор (фигурируют). Это люди, которые отвечают за энергетику. Эта история с мораторием на выполнение производства – в ней непосредственно принимал участие господин Галущенко, который требовал принять это решение

- отметил Железняк.

Напомним

Министерство юстиции Украины подтвердило следственные действия в уголовном производстве с участием Министра юстиции Германа Галущенко. Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для объективного расследования.

Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники11.11.25, 11:41 • 5322 просмотра

Игорь Тележников

