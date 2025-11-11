НАБУ зафиксировало четырех министров по делу о хищении миллионов долларов в энергетике Украины
Киев • УНН
В ходе расследования схемы хищения 100 миллионов долларов в энергетике НАБУ зафиксировало четырех министров украинского правительства разных периодов. Двое из них, среди которых Герман Галущенко, до сих пор фигурируют в деле.
Об этом в эфире программы "УП.Чат" заявил руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов, принимавший участие в этом расследовании, передает УНН.
Подробности
Во время разговора на тему деталей масштабного антикоррупционного расследования, фигурантом которого, в частности, является бизнесмен Тимур Миндич, детектив НАБУ Александр Абакумов сообщил о том, что ряд украинских министров, бывших и нынешних, имеет отношение к делу хищения в сфере энергетики.
Много не скажу, но скажу так. В разных ситуациях в ходе расследования этого уголовного производства мы фиксировали 4-х министров Кабинета министров Украины
Отдельно он объяснил практику, получившую название "шлагбаум" и навязывание условий уплаты "откатов" для избежания блокировки платежей.
Была введена схема так называемого "шлагбаума". Мораторий на возможность отсудить в судебном порядке у "Энергоатома" средства за проведенные работы или поставленные товары. Это было использовано для давления на поставщиков товара – "мы захотим - тебе не заплатим.. ты ничего не сделаешь".
"Сейчас фигурирует два (министра)?" - спросила ведущая программы.
Также (другие) оцениваются на предмет доказательств или совершения ими действий.. Но важно отметить, что это не все четыре действующих министра
Дополнение
По поводу фигурирования в деле представителей власти, также высказался народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, который отметил, что в деле фигурируют Герман Галущенко, действующий министр юстиции, который в мае 2020 года был назначен на должность вице-президента "Энергоатома", а с 2021-го года занимал должность министра энергетики Украины.
А также Светлана Гринчук, которая в сентябре 2023 года заняла должность заместителя Министра энергетики Украины.
"Также один из членов НКРЭКУ. Спектр большой", добавил Железняк. Нардеп также пояснил, что сейчас "у нас есть минимум в правительстве два человека, которые фигурируют в этой истории".
До сих пор (фигурируют). Это люди, которые отвечают за энергетику. Эта история с мораторием на выполнение производства – в ней непосредственно принимал участие господин Галущенко, который требовал принять это решение
Напомним
Министерство юстиции Украины подтвердило следственные действия в уголовном производстве с участием Министра юстиции Германа Галущенко. Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для объективного расследования.
