НАБУ зафіксувало чотирьох міністрів у справі про розкрадання мільйонів доларів в енергетиці України

Київ • УНН

 • 1910 перегляди

Під час розслідування схеми розкрадання 100 мільйонів доларів в енергетиці НАБУ зафіксувало чотирьох міністрів українського уряду різних періодів. Двоє з них, серед яких Герман Галущенко, досі фігурують у справі.

НАБУ зафіксувало чотирьох міністрів у справі про розкрадання мільйонів доларів в енергетиці України

Під час розслідування схеми розкрадання у сфері енергетики, через яку, за даними слідства, "відмили" 100 мільйонів доларів, співробітники (НАБУ) фіксували чотирьох міністрів українського уряду різних періодів.

Про це в ефірі програми "УП.Чат" заявив керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов, який брав участь у цьому розслідуванні, передає УНН

Деталі

Під час розмови на тему деталей масштабного антикорупційного розслідування, фігурантом якого, зокрема, є бізнесмен Тімур Міндіч, детектив НАБУ Олександр Абакумов повідомив про те, що низка українських міністрів, колишніх і нинішніх, має відношення до справи розкрадання у сфері енергетики. 

Багато не скажу, але скажу так. У різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували 4-х міністрів Кабінету міністрів України 

- заявив Абакумов у відповідь на питання головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої.

Окремо він пояснив про практику, яка отримала назву "шлагбаум" та нав'язування умов сплати "відкатів" для уникнення блокування платежів.

Була запроваджена схема так званого "шлагбауму". Мораторій на можливість відсудити у судовому порядку у "Енергоатому" кошти за проведені роботи або поставлені товари. Це було використано для тиску на постачальників товару – "ми захочемо - тобі не заплатимо.. ти нічого не зробиш".

- заявив Абакумов. 

"Зараз фігурує два (міністри)?" - запитала ведуча програми. 

Також (інші) оцінюються на предмет доказів чи вчинення ними дій.. Але важливо зазначити, що це не всі чотири діючі міністри

- пояснив Абакумов.

Доповнення

З приводу фігурування у справі представників влади, також висловився народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, який зазначив, що у справі фігурують Герман Галущенко, чинний міністр юстиції, який у травні 2020 року був призначений на посаду віцепрезидента "Енергоатому", а з 2021-го року займавший посаду міністра енергетики України. Железняк сказав, що в своїх обговореннях учасники справи згадували Світлану Грінчук, яка у вересні 2023 року обійняла посаду заступника Міністра енергетики України.

Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь: Зеленський відреагував на викриття корупції в енергетиці10.11.25, 20:35 • 78194 перегляди

"Також один із членів НКРЄКП. Спектр великий", додав Железняк.

Нардеп від фракції "Голос" пояснив, що зараз "в нас є мінімум в уряді дві людини, які фігурують у цій історії". 

Досі (фігурують). Це люди, які відповідають за енергетику. Ця історія із мораторієм на виконання провадження – у ній безпосередньо приймав участь пан Галущенко, який вимагав прийняти це рішення

- зазначив Железняк.

Нагадаємо

Міністерство юстиції України підтвердило слідчі дії у кримінальному провадженні за участі Міністра юстиції Германа Галущенка. Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для об'єктивного розслідування.

Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела11.11.25, 11:41 • 22941 перегляд

Ігор Тележніков

