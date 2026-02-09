НАБУ и САП "покрывают своих", закрывая глаза на недоброчесность – экс-нардеп

$43.050.09
9 февраля, 08:22 • 15381 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 30215 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 35250 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 52653 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 51604 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 41700 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40168 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26867 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18233 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13562 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Популярные новости
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 11736 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 30671 просмотра
Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света9 февраля, 06:57 • 6102 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 19504 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 11450 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 596 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 11604 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 57199 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 78566 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 95336 просмотра
УНН Lite
Пенисгейт на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 74 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 30819 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 36847 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 50088 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 50789 просмотра
НАБУ и САП "покрывают своих", закрывая глаза на недоброчесность – экс-нардеп

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Международные комиссии все чаще признают кандидатов от НАБУ и САП недобросовестными, но они продолжают работать. Подразделения внутреннего контроля антикоррупционных органов не реагируют на эти факты.

НАБУ и САП "покрывают своих", закрывая глаза на недоброчесность – экс-нардеп

Международные комиссии по отбору руководителей различных государственных органов все чаще признают кандидатов от НАБУ и САП недоброчестными, однако эти детективы и прокуроры продолжают работать в антикоррупционных структурах. Подразделения внутреннего контроля антикорорганов не видят подобных фактов и не реагируют на них, поскольку речь идет о своих. Об этом написал на своей странице в Фейсбук народный депутат VIII созыва Борислав Береза, передает УНН.

"Это уже как-то вошло в традицию, когда прокуроры САП и детективы НАБУ массово штурмуют разные конкурсы. Там их комиссия с международниками признает недостойными возглавить орган, потому что есть признаки недоброчестности, но в то же время это не мешает им и дальше работать в антикорсистеме. У НАБУ же есть собственное подразделение внутреннего контроля, которое и должно это первым видеть и реагировать. Но ведь не видит. И даже сейчас не видят или не хотят видеть, потому что "сукин сын, но свой сукин сын", – отметил экс-нардеп.

Он напомнил, что последний такой прецедент – кандидат на главу Государственной таможенной службы Украины, детектив НАБУ Михаил Буртовый.

"Этот кадр антикорсистемы пытается на полном серьезе убедить простой люд в том, что с детских лет экономил до 80% доходов, питался всю жизнь исключительно с передач из села, его мать получила 60+ земельных участков в течение его тяжелой борьбы в НАБУ с коррупционной гидрой, при этом не имея честного объяснения собственности. И НАБУ этого не замечает", – заявил Береза.

Он отметил наличие у Буртового набора, присущего для недоброчестных чиновников.

"Вообще этот кандидат наук и на главу таможни собрал весь комплекс счастливого госслужащего – непонятное имущество родственников, автомобили по заниженным ценам, экономия с яслей, тяга к науке без ущерба службе. Возможно, он еще и успел адвокатское свидетельство оформить, работая детективом также "без отрыва от производства"?", – резюмировал экс-нардеп.

Как сообщалось ранее, руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк покупал элитную недвижимость и вип автомобили и записывал их на родственников: тещу, отца, мать. Квартира, земельный участок с домом более 200 квадратов, Mercedes-Benz E 220 CD. И, имея все это, наконец-то приобрел в ипотеку по льготной программе "єОселя" еще одну квартиру – 117 квадратов.

Заместитель руководителя подразделения детективов НАБУ Роман Недов в разные годы приобрел две квартиры на тещу, которая впоследствии передавала его жене с существенным занижением стоимости. В целом, он путем манипуляций системно скрыл не одну сотню тысяч долларов стоимости имущества. Эти средства не могут быть обоснованы ни доходами Недова или его жены, ни их родственников.

Руководитель одного из подразделений НАБУ Валентин Шмитько в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода. А потом вывел из страны 4 350 725 грн якобы сбережений. Жена Шмитько с начала полномасштабной войны с россией отдыхала на курортах Европы и США, вместе с тем получала государственную социальную помощь в Украине.

Почти у двух десятков сотрудников НАБУ обнаружили в декларациях недостоверные или фейковые данные по криптовалюте. Журналисты предположили, что сотрудники НАБУ скрывали в этих криптокошельках миллионы коррупционных денег. Нарушений с криптовалютой на самую большую сумму нашли у старшего детектива Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн дол. в нынешних ценах.

Старший детектив НАБУ Маркиян Слоневский несколько лет подряд получал сотни тысяч гривен от Владислава Искендерова – якобы в качестве возврата долга. По российским регистрационным базам этот Искендеров проходит как единственный владелец предприятия "ОНИКС ГРУПП" страны-агрессора, с 2014 года работающего в Белгороде и выполняющего госзаказ. То есть работает на войну рф против Украины.

Конкурсная комиссия по отбору руководителя Государственной таможенной службы Украины попала в скандал: ее члены подписали меморандум о сотрудничестве с НАБУ, хотя представители Бюро сами претендуют на этот пост. В этой связи НАБУ обвинили в манипуляциях и попытках получить контроль над органами власти.

Лилия Подоляк

Политика
Недвижимость
Война в Украине
Государственная таможенная служба Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европа
Соединённые Штаты
Украина