9 лютого, 08:22 • 14872 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 28897 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 34224 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 51621 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 50781 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41384 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39911 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26799 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18193 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13536 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 94556 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
НАБУ та САП "покривають своїх", заплющуючи очі на недоброчесність – екснардеп

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міжнародні комісії дедалі частіше визнають кандидатів від НАБУ та САП недоброчесними, але вони продовжують працювати. Підрозділи внутрішнього контролю антикорупційних органів не реагують на ці факти.

НАБУ та САП "покривають своїх", заплющуючи очі на недоброчесність – екснардеп

Міжнародні комісії з відбору керівників різних державних органів дедалі частіше визнають кандидатів від НАБУ та САП недоброчесними, однак ці детективи та прокурори продовжують працювати в антикорупційних інституціях. Підрозділи внутрішнього контролю антикорорганів не бачать подібних фактів та не реагують на них, оскільки йдеться про "своїх". Про написав на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат VIII скликання Борислав Береза, передає УНН.

"Це вже якось увійшло в традицію, коли прокурори САП та детективи НАБУ масово штурмують різні конкурси. Там їх комісія з міжнародниками визнає недостойними очолити орган, бо є ознаки недоброчесності, але водночас це не заважає їм й далі працювати в антикорсистемі. В НАБУ ж є власний підрозділ внутрішнього контролю, який і має це першим бачити і реагувати. Але ж не бачить. І навіть зараз не бачать чи не хочуть бачити, бо "сучий син, але ж свій сучий син", – зазначив екснардеп.

Він нагадав, що останній такий прецедент – кандидат на голову Державної митної служби України, детектив НАБУ Михайло Буртовий.

"Цей кадр антикорсистеми намагається на повному серйозі переконати простий люд в тому, що з дитячих років економив до 80% доходів, харчувався все життя виключно з передачок з села, його мати отримала 60+ земельних ділянок протягом його тяжкої боротьби в НАБУ з корупційною гідрою, при цьому не маючи чесного пояснення володіння цим майном. І НАБУ цього не помічає", — заявив Береза.

Він наголосив на наявність у Буртового набору, притаманного для недоброчесних чиновників. 

"Взагалі цей кандидат наук і на голову митниці зібрав весь комплекс щасливого держслужбовця – незрозуміле майно родичів, автівки за заниженими цінами, економія з ясел, тяглість до науки без шкоди службі. Можливо він ще й встиг адвокатське свідоцтво оформити, працюючи  детективом також "без відриву від виробництва"?", – підсумував екснардеп.

Як повідомлялося раніше, керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк купував елітну нерухомість і віп авто та записував їх на родичів: тещу, батька, матір. Квартира, земельна ділянка з будинком понад 200 квадратів, Mercedes-Benz E 220 CD. І, маючи все це, врешті придбав в іпотеку за пільговою програмою "єОселя" ще одну квартиру – 117 квадратів. 

Заступник керівника підрозділу детективів НАБУ Роман Нєдов в різні роки придбав дві квартири на тещу, яка згодом передарувала їх його дружині із суттєвим заниженням вартості. Загалом він шляхом маніпуляцій системно приховав не одну сотню тисяч доларів вартості майна. Ці кошти неможливо обґрунтувати ані доходами Нєдова чи його дружини, ані їхніх родичів.

Керівник одного з підрозділів НАБУ Валентин Шмітько протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу. А потім вивів з країни 4 350 725 грн нібито заощаджень. Дружина Шмітько з початку повномасштабної війни з росією відпочивала на курортах Європи та США, разом з тим отримувала державну соціальну допомогу в Україні.

Майже у двох десятків співробітників НАБУ виявили у деклараціях недостовірні або фейкові дані щодо криптовалюти. Журналісти припустили, що співробітники НАБУ приховували у цих криптогаманцях мільйони корупційних грошей. Порушень з криптовалютою на найбільшу суму знайшли у старшого детектива Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.

Старший детектив НАБУ Маркіян Слоневський кілька років поспіль отримував сотні тисяч гривень від Владислава Іскендерова – нібито як повернення боргу. За російськими реєстраційними базами цей Іскендеров проходить як єдиний власник підприємства "ОНИКС ГРУПП" країни-агресора, котре з 2014 року працює у Бєлгороді та виконує держзамовлення. Тобто, працює на війну рф проти України.

Конкурсна комісія з відбору керівника Державної митної служби України потрапила у скандал: її члени підписали меморандум про співпрацю з НАБУ, хоча представники Бюро самі претендують на цю посаду. У зв’язку з цим НАБУ звинуватили в маніпуляціях та спробах отримати контроль над органами влади.

Лілія Подоляк

