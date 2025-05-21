На войне в Украине погиб доброволец из Италии - СМИ

В Украине в бою погиб итальянский легионер Антонио Омар Дриди, воевавший на стороне украинских войск против российского вторжения. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на публикацию организации "Мемориал – Международные волонтеры за Украину" пишет УНН.

Детали

Дридди родился 15 февраля 1991 года в Палермо, но в последнее время большую часть времени проводил за границей.

Наш любимый брат Антонио Омар Дриди, служивший добровольцем в Украине, погиб на поле боя, честь, слава и благодарность нашему брату – говорится в заметке.

Недавно сестра погибшего Ноа дала интервью и рассказала, что ее брат, который пропал без вести, в последнее время проживал за границей. По ее информации, он был в Германии и Австрии, где работал поваром.

Он был свободной душой, никогда не хотел оставаться на одном месте – сказала она.

В течение нескольких месяцев о Дриди не было никаких известий, и 14 марта семья обратилась к нему в социальных сетях с просьбой объяснить, почему они не могут с ним связаться. В конце марта сослуживец Дриди позвонил Ноа и сообщил ей, что бункер, где остановился Дриди, был разбомблен.

Итальянские иностранные бойцы

Среди бойцов, погибших в боях в Украине, также может быть Мануэль Мамели, родившийся в Кальяри в 2000 году. Он стал бы седьмым итальянцем, погибшим в Украине со времен российского вторжения.

Как отмечают итальянские СМИ, в последние годы несколько иностранных боевиков с паспортами Итальянской Республики также перешли на сторону сепаратистских сил Донецка и Луганска.

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