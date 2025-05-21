На війні в Україні загинув доброволець з Італії - ЗМІ

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
11:37 • 20618 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
09:43 • 54574 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
09:21 • 60321 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 70174 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 165565 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 90238 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 126976 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 258791 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 87876 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 222414 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

21 травня, 06:43 • 72489 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

21 травня, 07:01 • 116747 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 107114 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 68652 перегляди

Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

11:46 • 41341 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

14:12 • 9244 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 165565 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 168093 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 258791 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 222414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Дональд Туск

Нікушор Дан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Київ

Румунія

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 68724 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 107182 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 154788 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 117136 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 110140 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

FAB-250

Футбол

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

На війні в Україні загинув доброволець з Італії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 432 перегляди

В Україні загинув італієць Антоніо Омар Дріді, який воював на боці України. Він зник безвісти в березні, коли розбомбили бункер, де він перебував.

На війні в Україні загинув доброволець з Італії - ЗМІ

В Україні у бою загинув італійський легіонер Антоніо Омар Дріді, який воював на боці українських військ проти російського вторгнення. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA з посиланням на публікацію організації "Меморіал – Міжнародні волонтери за Україну" пише УНН.

Деталі

Дрідді народився 15 лютого 1991 року в Палермо, але останнім часои більшість часу проводив за кордоном.

Наш улюблений брат Антоніо Омар Дріді, який служив добровольцем в Україні, загинув на полі бою, честь, слава та вдячність нашому братові

 – йдеться у дописі.

Нещодавно сестра загиблого Ноа дала інтервью і розповіла, що її брат, який зник безвісти, останнім часом проживав за кордоном. За її інформацією, він був у Німеччині та Австрії, де працював кухарем.

Він був вільною душею, ніколи не хотів залишатися на одному місці 

– сказала вона.

Впродовж кількох місяців про Дріді не було жодних звісток, і 14 березня родина звернулася до нього в соціальних мережах із проханням пояснити, чому вони не можуть з ним зв'язатися. Наприкінці березня товариш Дріді по службі зателефонував Ноа і повідомив їй, що бункер, де зупинилася Дріді, був розбомблений.

Італійські іноземні бійці

Серед бійців, які загинули в боях в Україні, також може бути  Мануель Мамелі, який народився в Кальярі у 2000 році. Він став би сьомим італійцем, який загинув в Україні з часів російського вторгнення.

Як зазначають італійські ЗМІ, в останні роки кілька іноземних бойовиків з паспортами Італійської Республіки також перейшли на бік сепаратистських сил Донецька та Луганська.

У війні з росією загинув латвійський доброволець Микита Таренов з позивним "латвієць"18.05.25, 13:18 • 4782 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Австрія
Італія
Німеччина
Україна
Луганськ
Донецьк
Brent
$65.82
Bitcoin
$107,249.50
S&P 500
$5,911.31
Tesla
$344.26
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,305.85
Ethereum
$2,547.98