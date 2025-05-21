На війні в Україні загинув доброволець з Італії - ЗМІ

В Україні у бою загинув італійський легіонер Антоніо Омар Дріді, який воював на боці українських військ проти російського вторгнення. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA з посиланням на публікацію організації "Меморіал – Міжнародні волонтери за Україну" пише УНН.

Деталі

Дрідді народився 15 лютого 1991 року в Палермо, але останнім часои більшість часу проводив за кордоном.

Наш улюблений брат Антоніо Омар Дріді, який служив добровольцем в Україні, загинув на полі бою, честь, слава та вдячність нашому братові – йдеться у дописі.

Нещодавно сестра загиблого Ноа дала інтервью і розповіла, що її брат, який зник безвісти, останнім часом проживав за кордоном. За її інформацією, він був у Німеччині та Австрії, де працював кухарем.

Він був вільною душею, ніколи не хотів залишатися на одному місці – сказала вона.

Впродовж кількох місяців про Дріді не було жодних звісток, і 14 березня родина звернулася до нього в соціальних мережах із проханням пояснити, чому вони не можуть з ним зв'язатися. Наприкінці березня товариш Дріді по службі зателефонував Ноа і повідомив їй, що бункер, де зупинилася Дріді, був розбомблений.

Італійські іноземні бійці

Серед бійців, які загинули в боях в Україні, також може бути Мануель Мамелі, який народився в Кальярі у 2000 році. Він став би сьомим італійцем, який загинув в Україні з часів російського вторгнення.

Як зазначають італійські ЗМІ, в останні роки кілька іноземних бойовиків з паспортами Італійської Республіки також перейшли на бік сепаратистських сил Донецька та Луганська.

У війні з росією загинув латвійський доброволець Микита Таренов з позивним "латвієць"