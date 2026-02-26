На приграничье Сумщины идет эвакуация - в опасной зоне остаются более 4 тыс. человек

$43.240.02
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
13:53 • 10279 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 10072 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
11:34 • 54453 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 33937 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47409 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
25 февраля, 18:38 • 61404 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52695 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
25 февраля, 17:40 • 62533 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31602 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 5348 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 31768 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 30165 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 31144 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 6888 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 7200 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Музыкант
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Сумы
Сумская область
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 30320 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 46646 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49402 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 54138 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54369 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

На приграничье Сумщины идет эвакуация - в опасной зоне остаются более 4 тыс. человек

Киев • УНН

 • 158 просмотра

На Сумщине продолжается эвакуация населения из приграничных общин из-за систематических обстрелов. В 5-километровой зоне остаются около 4200 человек, отказавшихся от эвакуации.

На приграничье Сумщины идет эвакуация - в опасной зоне остаются более 4 тыс. человек

На Сумщине продолжается эвакуация населения из приграничных общин, которые систематически обстреливаются российскими войсками. Наибольшая угроза сохраняется в 5-километровой зоне от государственной границы. Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По его словам, в пределах пятикилометровой зоны эвакуации подлежат жители 116 населенных пунктов. По состоянию на сейчас в этой зоне остаются около 4 200 человек. Детей среди них нет.

Григоров отметил, что все, кто решил не выезжать, официально написали отказ от эвакуации.

Те, кто не выехал, написали официальный отказ. Это их право. Мы понимаем, как тяжело покидать родной дом. Но важно честно сказать: в зоне постоянных обстрелов безопасности нет

- подчеркнул он.

Глава ОВА также обратил внимание, что опасность угрожает не только гражданским, но и экстренным службам.

Медики, спасатели, полицейские не раз попадали под вражеские удары, когда ехали на помощь. К сожалению, были и трагические случаи

- сообщил Григоров.

Он призвал жителей приграничья еще раз взвесить все риски и воспользоваться возможностью безопасного выезда.

По словам начальника ОВА, эвакуация и дальнейшее расселение людей обеспечены. Для координации действий в Сумской области работает специальный штаб по проведению эвакуационных мероприятий.

Пока есть возможность безопасного выезда - воспользуйтесь ею. Жизнь - наивысшая ценность

- подытожил Олег Григоров.

Напомним

25 февраля в Великописаревской общине Сумской области погиб пожарный-спасатель Павел Колесник. Его автомобиль поразил российский дрон, когда мужчина возвращался с дежурства.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область