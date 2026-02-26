На приграничье Сумщины идет эвакуация - в опасной зоне остаются более 4 тыс. человек
Киев • УНН
На Сумщине продолжается эвакуация населения из приграничных общин из-за систематических обстрелов. В 5-километровой зоне остаются около 4200 человек, отказавшихся от эвакуации.
На Сумщине продолжается эвакуация населения из приграничных общин, которые систематически обстреливаются российскими войсками. Наибольшая угроза сохраняется в 5-километровой зоне от государственной границы. Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Детали
По его словам, в пределах пятикилометровой зоны эвакуации подлежат жители 116 населенных пунктов. По состоянию на сейчас в этой зоне остаются около 4 200 человек. Детей среди них нет.
Григоров отметил, что все, кто решил не выезжать, официально написали отказ от эвакуации.
Те, кто не выехал, написали официальный отказ. Это их право. Мы понимаем, как тяжело покидать родной дом. Но важно честно сказать: в зоне постоянных обстрелов безопасности нет
Глава ОВА также обратил внимание, что опасность угрожает не только гражданским, но и экстренным службам.
Медики, спасатели, полицейские не раз попадали под вражеские удары, когда ехали на помощь. К сожалению, были и трагические случаи
Он призвал жителей приграничья еще раз взвесить все риски и воспользоваться возможностью безопасного выезда.
По словам начальника ОВА, эвакуация и дальнейшее расселение людей обеспечены. Для координации действий в Сумской области работает специальный штаб по проведению эвакуационных мероприятий.
Пока есть возможность безопасного выезда - воспользуйтесь ею. Жизнь - наивысшая ценность
Напомним
25 февраля в Великописаревской общине Сумской области погиб пожарный-спасатель Павел Колесник. Его автомобиль поразил российский дрон, когда мужчина возвращался с дежурства.