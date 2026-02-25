$43.260.03
Ексклюзив
16:25 • 78 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 12197 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 13274 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 14019 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 23527 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21035 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 24517 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22054 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19043 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 23120 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
Атака БПЛА рф на Сумщину 25 лютого - загинув рятувальник Павло Колісник

Київ • УНН

 • 536 перегляди

25 лютого у Великописарівській громаді Сумської області загинув пожежний-рятувальник Павло Колісник. Його автівку вразив російський дрон, коли чоловік повертався з чергування.

Атака БПЛА рф на Сумщину 25 лютого - загинув рятувальник Павло Колісник
Фото: ДСНС України

У середу, 25 лютого, внаслідок удару російським дроном у Великописарівській громаді Сумської області загинув пожежний-рятувальник 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області Павло Колісник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Чоловік служив в органах ДСНС з 1997 року. У день смерті він повертався з чергування, коли російський дрон поцілив у його автівку.

Це ще одна тяжка і болісна втрата для рятувальників Сумщини та всієї великої родини ДСНС України… росіяни забрали життя ще одного батька, сина, вірного друга та надійного колеги

- йдеться в повідомленні.

Рідним і близьким загиблого висловили співчуття.

Розділяємо біль втрати разом із родиною та близькими. Світла пам’ять і шана Герою без зброї

- додали в ДСНС.

Нагадаємо

У ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну 115 дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Українська ППО знищила 95 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас було зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 11 локаціях.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал