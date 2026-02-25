Атака БПЛА рф на Сумщину 25 лютого - загинув рятувальник Павло Колісник
Київ • УНН
25 лютого у Великописарівській громаді Сумської області загинув пожежний-рятувальник Павло Колісник. Його автівку вразив російський дрон, коли чоловік повертався з чергування.
У середу, 25 лютого, внаслідок удару російським дроном у Великописарівській громаді Сумської області загинув пожежний-рятувальник 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області Павло Колісник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Чоловік служив в органах ДСНС з 1997 року. У день смерті він повертався з чергування, коли російський дрон поцілив у його автівку.
Це ще одна тяжка і болісна втрата для рятувальників Сумщини та всієї великої родини ДСНС України… росіяни забрали життя ще одного батька, сина, вірного друга та надійного колеги
Рідним і близьким загиблого висловили співчуття.
Розділяємо біль втрати разом із родиною та близькими. Світла пам’ять і шана Герою без зброї
Нагадаємо
У ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну 115 дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Українська ППО знищила 95 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас було зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 11 локаціях.