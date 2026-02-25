$43.260.03
Эксклюзив
13:55 • 11477 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 12570 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 13448 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 22647 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 20546 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 24138 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21845 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18937 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 23025 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29762 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Эксклюзивы
Атака БПЛА рф на Сумщину 25 февраля - погиб спасатель Павел Колесник

Киев • УНН

 • 214 просмотра

25 февраля в Великописаревской общине Сумской области погиб пожарный-спасатель Павел Колесник. Его автомобиль поразил российский дрон, когда мужчина возвращался с дежурства.

Атака БПЛА рф на Сумщину 25 февраля - погиб спасатель Павел Колесник
Фото: ГСЧС Украины

В среду, 25 февраля, в результате удара российским дроном в Великописаревской общине Сумской области погиб пожарный-спасатель 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Павел Колесник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Мужчина служил в органах ГСЧС с 1997 года. В день смерти он возвращался с дежурства, когда российский дрон попал в его автомобиль.

Это еще одна тяжелая и болезненная потеря для спасателей Сумщины и всей большой семьи ГСЧС Украины… россияне забрали жизнь еще одного отца, сына, верного друга и надежного коллеги

- говорится в сообщении.

Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

Разделяем боль утраты вместе с семьей и близкими. Светлая память и честь Герою без оружия

- добавили в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину 115 дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и другими. Украинская ПВО уничтожила 95 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время было зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП