Атака БПЛА рф на Сумщину 25 февраля - погиб спасатель Павел Колесник
Киев • УНН
25 февраля в Великописаревской общине Сумской области погиб пожарный-спасатель Павел Колесник. Его автомобиль поразил российский дрон, когда мужчина возвращался с дежурства.
В среду, 25 февраля, в результате удара российским дроном в Великописаревской общине Сумской области погиб пожарный-спасатель 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Павел Колесник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Мужчина служил в органах ГСЧС с 1997 года. В день смерти он возвращался с дежурства, когда российский дрон попал в его автомобиль.
Это еще одна тяжелая и болезненная потеря для спасателей Сумщины и всей большой семьи ГСЧС Украины… россияне забрали жизнь еще одного отца, сына, верного друга и надежного коллеги
Родным и близким погибшего выразили соболезнования.
Разделяем боль утраты вместе с семьей и близкими. Светлая память и честь Герою без оружия
Напомним
В ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину 115 дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и другими. Украинская ПВО уничтожила 95 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время было зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.