На прикордонні Сумщини триває евакуація - у небезпечній зоні залишаються понад 4 тис. людей
Київ • УНН
На Сумщині продовжується евакуація населення з прикордонних громад через систематичні обстріли. У 5-кілометровій зоні залишаються близько 4200 людей, які відмовилися від евакуації.
На Сумщині продовжується евакуація населення з прикордонних громад, які систематично обстрілюються російськими військами. Найбільша загроза зберігається у 5-кілометровій зоні від державного кордону. Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, у межах п’ятикілометрової зони евакуації підлягають мешканці 116 населених пунктів. Станом на зараз у цій зоні залишаються близько 4 200 людей. Дітей серед них немає.
Григоров зазначив, що всі, хто вирішив не виїжджати, офіційно написали відмову від евакуації.
Ті, хто не виїхав, написали офіційну відмову. Це їхнє право. Ми розуміємо, як важко залишати рідний дім. Але важливо чесно сказати: у зоні постійних обстрілів безпеки немає
Очільник ОВА також звернув увагу, що небезпека загрожує не лише цивільним, а й екстреним службам.
Медики, рятувальники, поліцейські не раз потрапляли під ворожі удари, коли їхали на допомогу. На жаль, були й трагічні випадки
Він закликав жителів прикордоння ще раз зважити всі ризики та скористатися можливістю безпечного виїзду.
За словами начальника ОВА, евакуація та подальше розселення людей забезпечені. Для координації дій у Сумській області працює спеціальний штаб з проведення евакуаційних заходів.
Поки є можливість безпечного виїзду - скористайтеся нею. Життя - найвища цінність
Нагадаємо
25 лютого у Великописарівській громаді Сумської області загинув пожежний-рятувальник Павло Колісник. Його автівку вразив російський дрон, коли чоловік повертався з чергування.