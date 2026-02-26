На прикордонні Сумщини триває евакуація - у небезпечній зоні залишаються понад 4 тис. людей

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 2964 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 10876 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 10429 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 55423 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 34352 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 47596 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 61544 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52772 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 62793 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31637 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
69%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву26 лютого, 07:08 • 5916 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 32133 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 30663 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 31528 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 7992 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 10876 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 8032 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 55423 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 62793 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 67853 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Суми
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 30657 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 46763 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 49505 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 54266 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 54475 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

На прикордонні Сумщини триває евакуація - у небезпечній зоні залишаються понад 4 тис. людей

Київ • УНН

 • 372 перегляди

На Сумщині продовжується евакуація населення з прикордонних громад через систематичні обстріли. У 5-кілометровій зоні залишаються близько 4200 людей, які відмовилися від евакуації.

На прикордонні Сумщини триває евакуація - у небезпечній зоні залишаються понад 4 тис. людей

На Сумщині продовжується евакуація населення з прикордонних громад, які систематично обстрілюються російськими військами. Найбільша загроза зберігається у 5-кілометровій зоні від державного кордону. Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, у межах п’ятикілометрової зони евакуації підлягають мешканці 116 населених пунктів. Станом на зараз у цій зоні залишаються близько 4 200 людей. Дітей серед них немає.

Григоров зазначив, що всі, хто вирішив не виїжджати, офіційно написали відмову від евакуації.

Ті, хто не виїхав, написали офіційну відмову. Це їхнє право. Ми розуміємо, як важко залишати рідний дім. Але важливо чесно сказати: у зоні постійних обстрілів безпеки немає

- наголосив він.

Очільник ОВА також звернув увагу, що небезпека загрожує не лише цивільним, а й екстреним службам.

Медики, рятувальники, поліцейські не раз потрапляли під ворожі удари, коли їхали на допомогу. На жаль, були й трагічні випадки

- повідомив Григоров.

Він закликав жителів прикордоння ще раз зважити всі ризики та скористатися можливістю безпечного виїзду.

За словами начальника ОВА, евакуація та подальше розселення людей забезпечені. Для координації дій у Сумській області працює спеціальний штаб з проведення евакуаційних заходів.

Поки є можливість безпечного виїзду - скористайтеся нею. Життя - найвища цінність

- підсумував Олег Григоров.

Нагадаємо

25 лютого у Великописарівській громаді Сумської області загинув пожежний-рятувальник Павло Колісник. Його автівку вразив російський дрон, коли чоловік повертався з чергування.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область