На Львовщине разоблачили схему хищения средств Укрэнерго на восстановлении энергетики после атак РФ

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Правоохранители разоблачили схему хищения средств Укрэнерго во время восстановления энергетической инфраструктуры Львовщины. К схеме причастны руководитель подразделения Укрэнерго и экс-руководитель подрядной компании, которые завышали стоимость работ.

На Львовщине разоблачили схему хищения средств Укрэнерго на восстановлении энергетики после атак РФ

Схему хищения средств Укрэнерго во время восстановления энергетической инфраструктуры Львовщины после российских обстрелов разоблачили правоохранители, сообщили в управлении СБУ в области в среду, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств "НЭК "Укрэнерго", предназначенных на выполнение аварийно-восстановительных работ энергетической инфраструктуры Львовщины

- сообщили в СБУ.

Детали

По материалам дела, "к организации схемы причастны один из руководителей подразделения Западного территориального обслуживания сети "НЭК Укрэнерго" и экс-руководитель подрядной компании".

Как установило расследование, в декабре 2022 года ЧАО "НЭК "Укрэнерго" заключило договор с ООО на выполнение капитального ремонта и реставрации поврежденных трансформаторов на общую сумму 16,3 млн. грн.

Установлено, что "во время выполнения указанных работ в отчетную документацию вносились работы, которые фактически не проводились, а также искусственно завышалась стоимость работ и материалов".

"В частности, должностное лицо "НЭК Укрэнерго", действовавшее в интересах ООО, завизировало "документы" и сознательно не осуществило проверку выполненного ремонта трансформаторов. Таким образом, часть бюджетных средств, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов, осела в карманах злоумышленников", - рассказали в СБУ.

Фигурантам, как отмечается, сообщено о подозрениях в соответствии с совершенными ими преступлениями по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением); ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, в условиях военного положения); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Галущенко избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 200 млн грн17.02.26, 19:37 • 3750 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Львовская область
Служба безопасности Украины
Укрэнерго