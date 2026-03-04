На Львовщине разоблачили схему хищения средств Укрэнерго на восстановлении энергетики после атак РФ

Схему хищения средств Укрэнерго во время восстановления энергетической инфраструктуры Львовщины после российских обстрелов разоблачили правоохранители, сообщили в управлении СБУ в области в среду, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств "НЭК "Укрэнерго", предназначенных на выполнение аварийно-восстановительных работ энергетической инфраструктуры Львовщины - сообщили в СБУ.

Детали

По материалам дела, "к организации схемы причастны один из руководителей подразделения Западного территориального обслуживания сети "НЭК Укрэнерго" и экс-руководитель подрядной компании".

Как установило расследование, в декабре 2022 года ЧАО "НЭК "Укрэнерго" заключило договор с ООО на выполнение капитального ремонта и реставрации поврежденных трансформаторов на общую сумму 16,3 млн. грн.

Установлено, что "во время выполнения указанных работ в отчетную документацию вносились работы, которые фактически не проводились, а также искусственно завышалась стоимость работ и материалов".

"В частности, должностное лицо "НЭК Укрэнерго", действовавшее в интересах ООО, завизировало "документы" и сознательно не осуществило проверку выполненного ремонта трансформаторов. Таким образом, часть бюджетных средств, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов, осела в карманах злоумышленников", - рассказали в СБУ.

Фигурантам, как отмечается, сообщено о подозрениях в соответствии с совершенными ими преступлениями по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением); ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, в условиях военного положения); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

