На Львівщині викрили схему розкрадання коштів Укренерго на відновленні енергетики після атак рф
Київ • УНН
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів Укренерго під час відновлення енергетичної інфраструктури Львівщини. До схеми причетні керівник підрозділу Укренерго та екскерівник підрядної компанії, які завищували вартість робіт.
Схему розкрадання коштів Укренерго під час відновлення енергетичної інфраструктури Львівщини після російських обстрілів викрили правоохоронці, повідомили в управлінні СБУ в області у середу, пише УНН.
Служба безпеки та Національна поліція викрили схему розкрадання коштів "НЕК "Укренерго" призначених на виконання аварійно-відновлювальних робіт енергетичної інфраструктури Львівщини
Деталі
За матеріалами справи, "до організації схеми причетні один з керівників підрозділу Західного територіального обслуговування мережі "НЕК Укренерго" та екскерівник підрядної компанії".
Як встановило розслідування, у грудні 2022 року ПрАТ "НЕК "Укренерго" уклало договір з ТОВ на виконання капітального ремонту та реставрації пошкоджених трансформаторів на загальну суму 16,3 млн. грн.
Встановлено, що "під час виконання зазначених робіт у звітну документацію вносились роботи, які фактично не проводились, а також штучно завищувалась вартість робіт і матеріалів".
"Зокрема, посадовець "НЕК Укренерго", який діяв в інтересах ТОВ, завізував "документи" та свідомо не здійснив перевірку виконаного ремонту трансформаторів. Таким чином, частина бюджетних коштів, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів, осіла в кишенях зловмисників", - розповіли у СБУ.
Фігурантам, як зазначається, повідомлено про підозри у відповідності до вчинених ними злочинів за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем); ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
