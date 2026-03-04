На Львівщині викрили схему розкрадання коштів Укренерго на відновленні енергетики після атак рф

Схему розкрадання коштів Укренерго під час відновлення енергетичної інфраструктури Львівщини після російських обстрілів викрили правоохоронці, повідомили в управлінні СБУ в області у середу, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція викрили схему розкрадання коштів "НЕК "Укренерго" призначених на виконання аварійно-відновлювальних робіт енергетичної інфраструктури Львівщини - повідомили у СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, "до організації схеми причетні один з керівників підрозділу Західного територіального обслуговування мережі "НЕК Укренерго" та екскерівник підрядної компанії".

Як встановило розслідування, у грудні 2022 року ПрАТ "НЕК "Укренерго" уклало договір з ТОВ на виконання капітального ремонту та реставрації пошкоджених трансформаторів на загальну суму 16,3 млн. грн.

Встановлено, що "під час виконання зазначених робіт у звітну документацію вносились роботи, які фактично не проводились, а також штучно завищувалась вартість робіт і матеріалів".

"Зокрема, посадовець "НЕК Укренерго", який діяв в інтересах ТОВ, завізував "документи" та свідомо не здійснив перевірку виконаного ремонту трансформаторів. Таким чином, частина бюджетних коштів, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів, осіла в кишенях зловмисників", - розповіли у СБУ.

Фігурантам, як зазначається, повідомлено про підозри у відповідності до вчинених ними злочинів за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем); ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

