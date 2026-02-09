На Киевщине браконьер застрелил благородного оленя из Книги рекордов Украины

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 11405 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 20281 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 26515 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 43794 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 44439 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 38461 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 37418 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26338 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17907 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13370 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.7м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Поражение социалистов в испанском Арагоне: правительство Санчеса теряет поддержку в регионах9 февраля, 02:28 • 13561 просмотра
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской9 февраля, 03:25 • 13128 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05 • 20058 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 19943 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 11759 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 49837 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 71419 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 88511 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 82035 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 81218 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Федор Вениславский
Лавров Сергей Викторович
Андрей Костин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Харьковская область
Село
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 20238 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 33649 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 47120 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 48053 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 56363 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

На Киевщине браконьер застрелил благородного оленя из Книги рекордов Украины

Киев • УНН

 • 484 просмотра

На Киевщине браконьер убил благородного оленя Руни, самого крупного в Украине по размерам рогов, занесенного в Книгу рекордов Украины. Это преступление стало ударом по украинскому оленеводству и уникальному генофонду.

На Киевщине браконьер застрелил благородного оленя из Книги рекордов Украины

В Киевской области браконьер убил уникального благородного оленя Руни, который был официально признан самым крупным оленем в Украине по размерам рогов и занесен в Книгу рекордов Украины. Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

Детали

По ее словам, Руни проживал в эко-парке "На рогах" и имел чрезвычайно высокий международный балл по системе оценки CIC, что соответствовало престижному титулу "Золотые рога". После естественного сброса рогов этот уникальный трофей планировали представить на международных соревнованиях, где он имел все шансы получить Гран-при, что стало бы первым таким достижением в истории Украины.

Однако планы сорвал выстрел браконьера. Олень был убит выстрелом в шею. Как подчеркнула Ветрова, речь идет не только об уничтожении редкого животного, но и о потере уникального генофонда и ударе по всему делу украинского оленеводства.

Она подчеркнула, что это преступление стало ударом и по людям, которые годами инвестируют собственные средства и усилия в возрождение и сохранение лучших генетических линий оленей в Украине. В то же время, по ее убеждению, такой "статусный трофей" невозможно скрыть или продать незаметно, поэтому ответственность для убийцы неизбежна.

Руководитель Национального реестра рекордов призвала Национальную полицию как можно быстрее установить и привлечь к ответственности виновного, а также обратилась к Верховной Раде и Министерству защиты окружающей среды с требованием усилить ответственность за браконьерство.

По ее мнению, действующие штрафы фактически превращают закон в "прейскурант для убийц", тогда как уничтожение уникального генофонда должно караться строго, с уголовной ответственностью и конфискацией.

Выстрел в Руни – это выстрел в сердце нашего природного наследия. Украина должна защищать свою природу, иначе дикость всегда будет сильнее красоты

- подчеркнула Ветрова.

Напомним

6 февраля российская дроновая атака 6 февраля разрушила приют для животных в Запорожье, убив 15 собак и ранив 10 других.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Верховная Рада
Украина
Запорожье