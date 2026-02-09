На Киевщине браконьер застрелил благородного оленя из Книги рекордов Украины

В Киевской области браконьер убил уникального благородного оленя Руни, который был официально признан самым крупным оленем в Украине по размерам рогов и занесен в Книгу рекордов Украины. Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

Детали

По ее словам, Руни проживал в эко-парке "На рогах" и имел чрезвычайно высокий международный балл по системе оценки CIC, что соответствовало престижному титулу "Золотые рога". После естественного сброса рогов этот уникальный трофей планировали представить на международных соревнованиях, где он имел все шансы получить Гран-при, что стало бы первым таким достижением в истории Украины.

Однако планы сорвал выстрел браконьера. Олень был убит выстрелом в шею. Как подчеркнула Ветрова, речь идет не только об уничтожении редкого животного, но и о потере уникального генофонда и ударе по всему делу украинского оленеводства.

Она подчеркнула, что это преступление стало ударом и по людям, которые годами инвестируют собственные средства и усилия в возрождение и сохранение лучших генетических линий оленей в Украине. В то же время, по ее убеждению, такой "статусный трофей" невозможно скрыть или продать незаметно, поэтому ответственность для убийцы неизбежна.

Руководитель Национального реестра рекордов призвала Национальную полицию как можно быстрее установить и привлечь к ответственности виновного, а также обратилась к Верховной Раде и Министерству защиты окружающей среды с требованием усилить ответственность за браконьерство.

По ее мнению, действующие штрафы фактически превращают закон в "прейскурант для убийц", тогда как уничтожение уникального генофонда должно караться строго, с уголовной ответственностью и конфискацией.

Выстрел в Руни – это выстрел в сердце нашего природного наследия. Украина должна защищать свою природу, иначе дикость всегда будет сильнее красоты - подчеркнула Ветрова.

Напомним

6 февраля российская дроновая атака 6 февраля разрушила приют для животных в Запорожье, убив 15 собак и ранив 10 других.