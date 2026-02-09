$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 19677 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 25953 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 43209 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 43975 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 38252 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 37245 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26309 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17890 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13363 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
На Київщині браконьєр застрелив шляхетного оленя з Книги рекордів України

Київ • УНН

 • 4 перегляди

На Київщині браконьєр убив шляхетного оленя Руні, найбільшого в Україні за розмірами рогів, занесеного до Книги рекордів України. Цей злочин став ударом по українському оленярству та унікальному генофонду.

На Київщині браконьєр застрелив шляхетного оленя з Книги рекордів України

На Київщині браконьєр убив унікального шляхетного оленя Руні, який був офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів і занесений до Книги рекордів України. Про це у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

Деталі

За її словами, Руні проживав в еко-парку "На рогах" і мав надзвичайно високий міжнародний бал за системою оцінки CIC, що відповідало престижному титулу "Золоті роги". Після природного скидання рогів цей унікальний трофей планували представити на міжнародних змаганнях, де він мав усі шанси отримати Гран-прі, що стало б першим таким досягненням в історії України.

Однак плани зірвав постріл браконьєра. Оленя було вбито пострілом у шию. Як наголосила Вєтрова, йдеться не лише про знищення рідкісної тварини, а й про втрату унікального генофонду та удар по всій справі українського оленярства.

Вона підкреслила, що цей злочин став ударом і по людям, які роками інвестують власні кошти та зусилля у відродження і збереження найкращих генетичних ліній оленів в Україні. Водночас, за її переконанням, такий "статусний трофей" неможливо приховати або продати непомітно, тож відповідальність для вбивці неминуча.

Керівник Національного реєстру рекордів закликала Національну поліцію якнайшвидше встановити і притягнути до відповідальності винного, а також звернулася до Верховної Ради та Міністерства захисту довкілля з вимогою посилити відповідальність за браконьєрство.

На її думку, чинні штрафи фактично перетворюють закон на "прейскурант для вбивць", тоді як знищення унікального генофонду має каратися суворо, з кримінальною відповідальністю та конфіскацією.

Постріл у Руні – це постріл у серце нашої природної спадщини. Україна має захищати свою природу, інакше дикунство завжди буде сильнішим за красу

- наголосила Вєтрова.

Нагадаємо

6 лютого російська дронова атака 6 лютого зруйнувала притулок для тварин у Запоріжжі, убивши 15 собак і поранивши 10 інших.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Війна в Україні
Національна поліція України
Верховна Рада України
Україна
Запоріжжя