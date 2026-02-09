На Київщині браконьєр застрелив шляхетного оленя з Книги рекордів України

На Київщині браконьєр убив унікального шляхетного оленя Руні, який був офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів і занесений до Книги рекордів України. Про це у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

Деталі

За її словами, Руні проживав в еко-парку "На рогах" і мав надзвичайно високий міжнародний бал за системою оцінки CIC, що відповідало престижному титулу "Золоті роги". Після природного скидання рогів цей унікальний трофей планували представити на міжнародних змаганнях, де він мав усі шанси отримати Гран-прі, що стало б першим таким досягненням в історії України.

Однак плани зірвав постріл браконьєра. Оленя було вбито пострілом у шию. Як наголосила Вєтрова, йдеться не лише про знищення рідкісної тварини, а й про втрату унікального генофонду та удар по всій справі українського оленярства.

Вона підкреслила, що цей злочин став ударом і по людям, які роками інвестують власні кошти та зусилля у відродження і збереження найкращих генетичних ліній оленів в Україні. Водночас, за її переконанням, такий "статусний трофей" неможливо приховати або продати непомітно, тож відповідальність для вбивці неминуча.

Керівник Національного реєстру рекордів закликала Національну поліцію якнайшвидше встановити і притягнути до відповідальності винного, а також звернулася до Верховної Ради та Міністерства захисту довкілля з вимогою посилити відповідальність за браконьєрство.

На її думку, чинні штрафи фактично перетворюють закон на "прейскурант для вбивць", тоді як знищення унікального генофонду має каратися суворо, з кримінальною відповідальністю та конфіскацією.

Постріл у Руні – це постріл у серце нашої природної спадщини. Україна має захищати свою природу, інакше дикунство завжди буде сильнішим за красу - наголосила Вєтрова.

Нагадаємо

