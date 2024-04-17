В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128364 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128761 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130884 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111867 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125237 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137336 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137147 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Увеличены графики отключения электроэнергии в Харьковской области и введены ограничения потребления для промышленных потребителей в Кривом Роге, в то время как более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.

Общество •   •  11150 просмотра
В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию, чтобы принять участие в министерской встрече G7 и провести двусторонние переговоры с целью получения дополнительных систем противовоздушной обороны и вооружений для Украины.

Война •   •  10740 просмотра
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны для предотвращения российских атак на большие расстояния, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Война •   •  9422 просмотра
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.

Экономика •   •  8348 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Утром 17 апреля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области. Предварительно - пострадавших в результате атаки нет.

Война •   •  9717 просмотра
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

В результате российских ракетных обстрелов Чернигова, Украина, погибло 11 человек, 22 получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  25772 просмотра
Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

За минувшие сутки российские войска атаковали 107 населенных пунктов в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения и повреждению 118 объектов инфраструктуры.

Война •   •  21526 просмотра
В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

Бывшие чиновники Министерства обороны Украины предстанут перед судом за закупку некачественных боеприпасов и средств индивидуальной защиты для военных, что поставило под угрозу жизни солдат и нанесло огромный финансовый ущерб государству.

Война •   •  20278 просмотра
Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

На аэродроме кряж в самаре был уничтожен транспортный вертолет Ми-8 стоимостью 10-15 миллионов долларов, который россия использовала для перевозки оружия и личного состава в войне против Украины.

Война •   •  22584 просмотра
На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

В результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина, погибло 10 человек, 20 получили ранения, люди все еще находятся под завалами.

Война •   •  23645 просмотра
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия