В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

В Харьковской области сегодня утром увеличены графики отключений электроэнергии, действуют сетевые ограничения потребления электроэнергии в Харькове и Кривом Роге, из-за обстрелов без газа более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях. Вчера в энергосети был дефицит, была экстренная поставка электроэнергии из соседних стран, сообщили в среду в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, ограничения действуют и сегодня", - отметили в Минэнерго.

"Утром в Харьковской области увеличены графики отключений. Причина - рост потребления из-за похолодания. Одновременно обесточены около 251 тысячи потребителей. На Криворожье продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей", - добавили в Укрэнерго.

В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.

"Вчера, 16 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии - имелся дефицит", - указали в Укрэнерго.

Как сообщили в Минэнерго, в вечерние пиковые часы нагрузки происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. На текущие сутки планируется коммерческий импорт электроэнергии. Экспорта не предвидится.

"Энергосистема сейчас работает стабильно и сбалансировано", - указали в Минэнерго.

"На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания", - отметили в Укрэнерго.

Как указали в Укрэнерго, из-за похолодания и облачной погоды потребление стремительно растет. Сегодня утром его уровень на 6,5% больше аналогичного показателя вчера.

С 19:00 до 22:00 часов украинцев призывают ограничить пользование мощными энергоемкими приборами.

Отключения из-за обстрелов, непогоды и по другим причинам

Из-за боевых действий, как указано, отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области. После аварийного ремонта линия включена в работу.

В результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены распределительные газопроводы. Без газоснабжения остались 370 домохозяйств в Харьковской и 430 - в Сумской областях, сообщили в министерстве.

По техническим причинам отключалась воздушная линия в Харьковской области, в результате чего обесточились высоковольтные подстанции и воздушные линии, питающие бытовых потребителей Харькова и области. В течение двух часов потребители были запитаны. Ночью снова были кратковременные аварийные отключения высоковольтных линий в Харьковской области - продолжается восстановление электроснабжения потребителей, отметили в ведомстве.

По данным Укрэнерго, на утро из-за дождя и шквального ветра без света полностью и частично остаются около 17 населенных пунктов в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Остаются обесточенными 107 потребителей в Запорожской области. Ремонтные бригады работают над запитыванием потребителей.

На утро, как указали в НЭК, обесточены 423 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Из-за технологических нарушений: есть обесточивание в Сумской, Черниговской областях.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,47 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

"Импорт: в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 6 600 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 884 МВт. Экспорт не запланирован", - отметили в Укрэнерго.