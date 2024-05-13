На Харьковщине из опасных районов принудительно эвакуируют более 100 детей-сирот

На фоне нового наступления российских войск на Харьковщину местные власти приняли решение о принудительной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Об этом рассказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, в понедельник, 13 мая при участии руководителей военных подразделений, силовых структур, начальников местных администраций и структурных подразделений ХОВА провели заседание Совета обороны области.

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Сегодня приняли решение о принудительной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Речь идет о 113 детях приграничных громад Богодуховского, Купянского и Изюмского районов. По собственному желанию выехали только 9 детей с опекунами Волчанской громады - Рассказал председатель ОВА.

Кроме того, на заседании обсудили ситуацию на фронте, в том числе и Волчанском направлении Также актуальным является вопросом мобилизации - местные власти держат динамику показателей.

Напомним

Волонтер Вячеслав Ильченко рассказал, что эвакуация из Волчанска крайне затруднена из-за постоянного присутствия вражеских БПЛА, нежелания жителей покидать опасную зону и близости некоторых населенных пунктов к линии соприкосновения.

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