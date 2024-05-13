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Посольство Украины в Южной Корее решительно осудило дирижера-путиниста Владимира Спивакова и его жену Элен Мерсье из империи Louis Vuitton за концерт в Сеуле, обвинив их в поддержке агрессии России против Украины и распространении кремлевских нарративов через культуру и музыку.
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Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл" был частично остановлен после дроновой атаки в воскресенье, пишут СМИ.