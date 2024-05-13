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На Харківщині з небезпечних районів примусово евакуюють понад 100 дітей-сиріт

На Харківщині з небезпечних районів примусово евакуюють понад 100 дітей-сиріт

Київ • УНН

 • 16212 перегляди

Місцева влада Харківської області вирішила примусово евакуювати 113 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з прикордонних населених пунктів у зв'язку з новим російським наступом у регіоні.

На тлі нового наступу російських військ на Харківщину місцева влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це  розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі 

За його словами, у понеділок, 13 травня за участі керівників військових підрозділів, силових структур, начальників місцевих адміністрацій та структурних підрозділів ХОВА провели засідання Ради оборони області.

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Сьогодні ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Мова йде про 113 дітей прикордонних громад Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів. За власним бажанням виїхали лише 9 дітей з опікунами Вовчанської громади 

- Розповів голова ОВА.

Окрім того, на засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема і Вовчанському напрямку Також актуальним є питанням мобілізації - місцева влада тримає динаміку показників. 

Нагадаємо

Волонтер В'ячеслав Ільченко розповів, що евакуація  з Вовчанська вкрай ускладнена через постійну присутність ворожих БПЛА, небажання мешканців покидати небезпечну зону та близькість деяких населених пунктів до лінії зіткнення.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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