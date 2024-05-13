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Генштаб: на Харківському напрямку ворог здійснив 11 атак, Сили оборони зупинили просування росіян

Генштаб: на Харківському напрямку ворог здійснив 11 атак, Сили оборони зупинили просування росіян

Київ • УНН

 • 15596 перегляди

Російські війська здійснили 11 атак на Харківському напрямку, частково досягнувши успіху в районі Лук'янця, але українські війська зупинили їхнє просування і контратакують.

На Харківському напрямку точаться бої. Станом на 14:00 13 травня російські військові здійснили 11 атак позицій Сил оборони та мали частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Втім українські військові зупинили просування ворога та здійснюють контратакувальні дії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. В той же час, Силами оборони здійснюються контратакувальні дії

- йдеться у зведенні Генштабу.

За даними Генштабу, противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Як повідомляється, для посилення військ на Харківський напрямок переміщені завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. В Генштабі запевнили, що війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки - 8 одиниць.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.

На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

На Краматорському - відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне.

На тлі наступу рф змінили командувача угруповання військ "Харків" 13.05.24, 15:49 • 23452 перегляди

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Покровському напрямку відбулося  24 бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено 1 авіаційний удар в районі Новомихайлівка.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Оріхівському напрямку відбулось 8 бойових зіткнень в районі Старомайорськкогоо,  одне - триває в районі Роботиного. Наніс авіаційний удар в районі Роботине.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити  підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось 2 бойових зіткнення в районі Кринки, 1 триває.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

"Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - додали в Генштабі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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