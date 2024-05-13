Генштаб: на Харьковском направлении враг совершил 11 атак, Силы обороны остановили продвижение россиян

На Харьковском направлении идут бои. По состоянию на 14:00 13 мая российские военные совершили 11 атак позиций Сил обороны и имели частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Впрочем украинские военные остановили продвижение врага и осуществляют контратакующие действия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершил 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено. В то же время, Силами обороны осуществляются контратакующие действия - говорится в сводке Генштаба.

По данным Генштаба, противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Как сообщается, для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. В Генштабе заверили, что войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

На Купянском направлении Силы обороны отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка.

На Лиманском направлении произошло одно боевое столкновение.

На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка.

На Краматорском - произошло 27 боевых столкновений в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Ивановское, Клещеевка, Андреевка. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Покровском направлении произошло 24 боевых столкновения.

На Кураховском направлении произошло 5 боевых столкновений в районах Красногоровка, Новомихайловка. Нанесен 1 авиационный удар в районе Новомихайловки.

На Времовском направлении нашими защитниками отражены атаки в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Ореховском направлении состоялось 8 боевых столкновений в районе Старомайорского, одно - продолжается в районе Роботино. Нанес авиационный удар в районе Роботино.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - добавили в Генштабе.