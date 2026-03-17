На фронте зафиксировано более 217 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 217. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Трудовое, Коренек, Искрисковщина, Атинское, Рыжевка, Ходыно, Будки, Сопыч, Шалыгино. Также враг обстрелял Заречье, что на Черниговщине - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения, противник нанес 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 10 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска и Песчаного и в направлении Охримовки и Бочкового. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник 11 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоплатоновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман и в районе Дробышево. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное и в сторону Рай-Александровки. Один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

На Константиновском направлении захватчики совершили 36 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Софиевка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русиного Яра, Степановка, Новопавловка. До сих пор идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 57 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, Дачное. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Злагода и Красногорское. Орестополь подвергся авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Доброполья. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвиженская, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две вражеские атаки неподалеку Степного. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Орехов.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку продвинуться вперед вблизи острова Белогрудого.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ превысили 1,28 млн и тысячи единиц техники - за сутки ликвидировано 930 оккупантов - Генштаб