На фронте зафиксировано более 217 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

$44.080.0650.580.09
ukenru
Эксклюзив
15:05 • 424 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
15:05 • 802 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
14:51 • 1652 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
13:37 • 6002 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
13:00 • 11260 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 11713 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 18885 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 13940 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 12659 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
17 марта, 07:54 • 17189 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.9м/с
54%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте17 марта, 06:01 • 25035 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 22771 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии17 марта, 07:37 • 17710 просмотра
Генерал США Агуто после визита в Киев попал в скандал из-за алкоголя и секретных материалов17 марта, 08:50 • 6952 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 17897 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:42 • 18885 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 17942 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 39140 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 54443 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 46896 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 5620 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 17942 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 22797 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 42819 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 52607 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервис)
Отопление

На фронте зафиксировано более 217 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Генштаб зафиксировал наибольшую активность врага на Покровском и Константиновском направлениях. Противник нанес десятки ударов по Сумщине и Черниговщине.

На фронте зафиксировано более 217 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 217. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Трудовое, Коренек, Искрисковщина, Атинское, Рыжевка, Ходыно, Будки, Сопыч, Шалыгино. Также враг обстрелял Заречье, что на Черниговщине 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения, противник нанес 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 10 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска и Песчаного и в направлении Охримовки и Бочкового. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник 11 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоплатоновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман и в районе Дробышево. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное и в сторону Рай-Александровки. Один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

На Константиновском направлении захватчики совершили 36 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Софиевка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русиного Яра, Степановка, Новопавловка. До сих пор идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 57 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, Дачное. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Злагода и Красногорское. Орестополь подвергся авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Доброполья. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвиженская, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две вражеские атаки неподалеку Степного. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Орехов.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку продвинуться вперед вблизи острова Белогрудого.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ превысили 1,28 млн и тысячи единиц техники - за сутки ликвидировано 930 оккупантов - Генштаб17.03.26, 07:47 • 3798 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Черниговская область
Украина