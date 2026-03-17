На фронті зафіксовано понад 217 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 217. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Трудове, Кореньок, Іскрисківщина, Атинське, Рижівка, Ходине, Будки, Сопич, Шалигіне. Також ворог обстріляв Заріччя, що на Чернігівщині - йдеться у зведення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 10 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах Вовчанська та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман та в районі Дробишевого. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки. Один бій триває до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 36 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка. Дотепер точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 57 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Злагода та Красногірське. Орестопіль зазнав авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили дві ворожі атаки неподалік Степового. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу просунутися вперед поблизу острова Білогрудого.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

