4736 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
9522 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
7526 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
10378 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13396 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12648 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
21164 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
14241 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
12832 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
На фронті зафіксовано понад 217 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

Генштаб зафіксував найбільшу активність ворога на Покровському та Костянтинівському напрямках. Противник завдав десятки ударів по Сумщині та Чернігівщині.

На фронті зафіксовано понад 217 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 217. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Трудове, Кореньок, Іскрисківщина, Атинське, Рижівка, Ходине, Будки, Сопич, Шалигіне. Також ворог обстріляв Заріччя, що на Чернігівщині 

- йдеться у зведення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 10 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах Вовчанська та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман та в районі Дробишевого. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки. Один бій триває до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 36 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка. Дотепер точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 57 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Злагода та Красногірське. Орестопіль зазнав авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили дві ворожі атаки неподалік Степового. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу просунутися вперед поблизу острова Білогрудого.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

