Эксклюзив
13:54 • 5870 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
11:08 • 10875 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 23269 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 45855 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 57579 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 47586 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 53486 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 72454 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 63720 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 49679 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
На фронте зафиксировано 67 боевых столкновений, враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Генштаб зафиксировал наибольшую активность врага на Константиновском и Покровском направлениях. Силы обороны имеют тактические успехи на Курщине.

С начала суток на фронте количество атак агрессора уже составляет 67. Враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Искрисковщина, Коренек, Казачье, Рыжевка, Рогизне, Уланово, Толстодубово, Барановка. Хреновка и Семеновка – в Черниговской области.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на направлении.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал в районе Старицы.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одна штурмовая операция продолжается.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Миньковки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Русиного Яра, Софиевки, Новопавловки. Два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филиа. Две вражеские атаки продолжаются.

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Даниловки и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в районе Зализничного, Мирного, Зеленого и Чаривного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Гуляйпольского, Долинки, Лесного, Копаней и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг атакующих действий не проводил.

На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались, зато Приднепровское, Томина Балка и Львово подверглись авиаударам.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки составили 760 оккупантов и почти две тысячи беспилотников - Генштаб16.03.26, 07:31 • 23839 просмотров

Антонина Туманова

