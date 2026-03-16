На фронте зафиксировано 67 боевых столкновений, враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб зафиксировал наибольшую активность врага на Константиновском и Покровском направлениях. Силы обороны имеют тактические успехи на Курщине.
С начала суток на фронте количество атак агрессора уже составляет 67. Враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Искрисковщина, Коренек, Казачье, Рыжевка, Рогизне, Уланово, Толстодубово, Барановка. Хреновка и Семеновка – в Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на направлении.
На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал в районе Старицы.
На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышево и Лимана.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одна штурмовая операция продолжается.
На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Миньковки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Русиного Яра, Софиевки, Новопавловки. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филиа. Две вражеские атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Даниловки и Злагоды.
На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в районе Зализничного, Мирного, Зеленого и Чаривного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Гуляйпольского, Долинки, Лесного, Копаней и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг атакующих действий не проводил.
На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались, зато Приднепровское, Томина Балка и Львово подверглись авиаударам.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
