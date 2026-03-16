На фронті зафіксували 67 бойових дій, ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1600 перегляди

Генштаб зафіксував найбільшу активність ворога на Костянтинівському та Покровському напрямках. Сили оборони мають тактичні успіхи на Курщині.

Від початку доби на фронті кількість атак агресора уже становить 67. Ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Іскрисківщина, Кореньок, Козаче, Рижівка, Рогізне, Уланове, Товстодубове, Баранівка. Хрінівка та Семенівка – у Чернігівській області 

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз атакував у районі Стариці.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районі Петропавлівки, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія продовжується.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія. Дві ворожі атаки тривають.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Данилівки та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у районі Залізничного, Мирного, Зеленого і Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Лісного, Копаней та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог атакувальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися, натомість Придніпровське, Томина Балка та Львове зазнали авіаударів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

