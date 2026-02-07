На фронте за сутки произошло более 240 боестолкновений – Генштаб
Киев • УНН
7 февраля на фронте произошло 241 боевое столкновение, враг применил почти 40 ракет и более 1600 дронов-камикадзе. Наибольшая активность фиксируется на Покровском направлении с 37 штурмами.
По состоянию на вечер 7 февраля ситуация на фронте остается напряженной: Силы обороны сдерживают интенсивное наступление оккупантов, которое сопровождается массированными обстрелами и авиаударами. В течение суток произошло 241 боевое столкновение, во время которых враг применил почти 40 ракет и более 1600 дронов-камикадзе по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Наибольшая активность врага фиксируется на Покровском направлении, где зафиксировано 37 штурмов в районах населенных пунктов Покровск, Удачное и Родинское. Наши защитники ликвидировали и ранили более 80 оккупантов, а также уничтожили 42 беспилотника. Не менее сложной остается ситуация на Константиновском направлении – там отбито 26 атак в сторону Иванополья, Берестка и Плещеевки.
На Лиманском и Гуляйпольском направлениях украинские воины остановили по 18 и 15 атак соответственно. На Купянском направлении враг 12 раз пытался продвинуться в сторону Петропавловки и Песчаного, где несколько боев продолжаются до сих пор. На Южно-Слобожанском направлении противник совершил 15 штурмов, в частности в районах Волчанска и Старицы, применяя авиационную поддержку.
На Ореховском и Краматорском направлениях интенсивность боев была несколько ниже, однако оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск, используя управляемые авиабомбы.
