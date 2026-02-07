На фронте за сутки произошло более 240 боестолкновений – Генштаб

$43.140.00
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
На фронте за сутки произошло более 240 боестолкновений – Генштаб

Киев • УНН

 • 4 просмотра

7 февраля на фронте произошло 241 боевое столкновение, враг применил почти 40 ракет и более 1600 дронов-камикадзе. Наибольшая активность фиксируется на Покровском направлении с 37 штурмами.

На фронте за сутки произошло более 240 боестолкновений – Генштаб

По состоянию на вечер 7 февраля ситуация на фронте остается напряженной: Силы обороны сдерживают интенсивное наступление оккупантов, которое сопровождается массированными обстрелами и авиаударами. В течение суток произошло 241 боевое столкновение, во время которых враг применил почти 40 ракет и более 1600 дронов-камикадзе по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Наибольшая активность врага фиксируется на Покровском направлении, где зафиксировано 37 штурмов в районах населенных пунктов Покровск, Удачное и Родинское. Наши защитники ликвидировали и ранили более 80 оккупантов, а также уничтожили 42 беспилотника. Не менее сложной остается ситуация на Константиновском направлении – там отбито 26 атак в сторону Иванополья, Берестка и Плещеевки.

Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные
07.02.26, 14:10

На Лиманском и Гуляйпольском направлениях украинские воины остановили по 18 и 15 атак соответственно. На Купянском направлении враг 12 раз пытался продвинуться в сторону Петропавловки и Песчаного, где несколько боев продолжаются до сих пор. На Южно-Слобожанском направлении противник совершил 15 штурмов, в частности в районах Волчанска и Старицы, применяя авиационную поддержку.

На Ореховском и Краматорском направлениях интенсивность боев была несколько ниже, однако оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск, используя управляемые авиабомбы.

СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
07.02.26, 12:29

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины