Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 12427 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 17576 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 17564 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 22202 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34284 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46580 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 41270 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31532 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 46558 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
На фронті протягом доби відбулося понад 240 боєзіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 24 перегляди

7 лютого на фронті відбулося 241 бойове зіткнення, ворог застосував майже 40 ракет та понад 1600 дронів-камікадзе. Найбільша активність фіксується на Покровському напрямку з 37 штурмами.

На фронті протягом доби відбулося понад 240 боєзіткнень – Генштаб

Станом на вечір 7 лютого ситуація на фронті залишається напруженою: Сили оборони стримують інтенсивний наступ окупантів, який супроводжується масованими обстрілами та авіаударами. Протягом доби відбулося 241 бойове зіткнення, під час яких ворог застосував майже 40 ракет та понад 1600 дронів-камікадзе по всій лінії зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найбільша активність ворога фіксується на Покровському напрямку, де зафіксовано 37 штурмів у районах населених пунктів Покровськ, Удачне та Родинське. Наші захисники ліквідували та поранили понад 80 окупантів, а також знищили 42 безпілотники. Не менш складною залишається ситуація на Костянтинівському напрямку – там відбито 26 атак у бік Іванопілля, Берестка та Плещіївки.

Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули тварини07.02.26, 14:10 • 4334 перегляди

На Лиманському та Гуляйпільському напрямках українські воїни зупинили по 18 та 15 атак відповідно. На Куп’янському напрямку ворог 12 разів намагався просунутися в бік Петропавлівки та Піщаного, де кілька боїв тривають досі. На Південно-Слобожанському напрямку противник здійснив 15 штурмів, зокрема в районах Вовчанська та Стариці, застосовуючи авіаційну підтримку.

На Оріхівському та Краматорському напрямках інтенсивність боїв була дещо нижчою, проте окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ, використовуючи керовані авіабомби.

СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-10107.02.26, 12:29 • 17573 перегляди

Степан Гафтко

