На фронті протягом доби відбулося понад 240 боєзіткнень – Генштаб
Київ • УНН
7 лютого на фронті відбулося 241 бойове зіткнення, ворог застосував майже 40 ракет та понад 1600 дронів-камікадзе. Найбільша активність фіксується на Покровському напрямку з 37 штурмами.
Станом на вечір 7 лютого ситуація на фронті залишається напруженою: Сили оборони стримують інтенсивний наступ окупантів, який супроводжується масованими обстрілами та авіаударами. Протягом доби відбулося 241 бойове зіткнення, під час яких ворог застосував майже 40 ракет та понад 1600 дронів-камікадзе по всій лінії зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Найбільша активність ворога фіксується на Покровському напрямку, де зафіксовано 37 штурмів у районах населених пунктів Покровськ, Удачне та Родинське. Наші захисники ліквідували та поранили понад 80 окупантів, а також знищили 42 безпілотники. Не менш складною залишається ситуація на Костянтинівському напрямку – там відбито 26 атак у бік Іванопілля, Берестка та Плещіївки.
На Лиманському та Гуляйпільському напрямках українські воїни зупинили по 18 та 15 атак відповідно. На Куп’янському напрямку ворог 12 разів намагався просунутися в бік Петропавлівки та Піщаного, де кілька боїв тривають досі. На Південно-Слобожанському напрямку противник здійснив 15 штурмів, зокрема в районах Вовчанська та Стариці, застосовуючи авіаційну підтримку.
На Оріхівському та Краматорському напрямках інтенсивність боїв була дещо нижчою, проте окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ, використовуючи керовані авіабомби.
