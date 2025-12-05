На фронте произошло 106 боевых столкновений: враг активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 106 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Прилипки, Отрадного и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Дерилово и Колодязи. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши воины отбили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 26 атак противника, два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Привольное, Рыбное и Красногорское. Наши воины отбили пять вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки, еще один бой продолжается.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

