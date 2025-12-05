На фронте произошло 106 боевых столкновений: враг активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях

$42.180.02
49.230.00
ukenru
14:41 • 1456 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 17003 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 18072 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 23894 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 37090 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 45794 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 39210 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67238 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34896 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57841 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.1м/с
82%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 31934 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 18121 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 8796 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 18358 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 14932 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 15128 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 17007 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 32127 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67238 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 51199 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 5588 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 18295 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 24178 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 38098 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 38163 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Беспилотный летательный аппарат

На фронте произошло 106 боевых столкновений: враг активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 196 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 106 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях. Оккупанты совершили два авиаудара, сбросив пять управляемых авиабомб, и 105 обстрелов позиций ВСУ.

На фронте произошло 106 боевых столкновений: враг активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 106 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Прилипки, Отрадного и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Дерилово и Колодязи. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши воины отбили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 26 атак противника, два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Привольное, Рыбное и Красногорское. Наши воины отбили пять вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки, еще один бой продолжается.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Потери врага 4 декабря: минус 1240 солдат, 424 БпЛА и самолет05.12.25, 07:15 • 3496 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск