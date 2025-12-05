На фронті відбулося 106 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

$42.180.02
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 17517 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 18356 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 24175 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 37320 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 45883 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 39274 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 67455 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34910 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57857 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 32289 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 18409 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 9190 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 18584 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 15293 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 15524 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 17520 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 32523 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 67456 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 51399 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 5792 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 18597 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 24258 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 38173 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 38234 перегляди
На фронті відбулося 106 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 106 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках. Окупанти здійснили дві авіаудари, скинувши п'ять керованих авіабомб, та 105 обстрілів позицій ЗСУ.

На фронті відбулося 106 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

Від початку цієї доби на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку російські окупанти  п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Дерилове та Колодязі. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр. Одне бойове зіткнення  досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 26 атак противника, два бойових зіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Привільне, Рибне та Красногірське. Наші воїни відбили п’ять ворожих штурмів, ще чотири атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки, ще один бій триває.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

