На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна

В попытках остановить фермерские протесты Европейский Союз усилит проверки соблюдения перевозчиками соглашений при вывозе зерна из Украины. Об этом в интервью Reuters заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян, пишет УНН.

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На фоне заявлений об эмбарго Польши на украинские товары, Велян подчеркнула, что она против закрытия границ для торговли с Украиной.

Пока соглашения выполняются должным образом, проблем не должно быть, и мы работаем над усилением имплементации. Другими словами, мы должны убедиться, что операторы не выходят за пределы соглашений, что они могут осуществлять только двусторонние операции, что... они имеют право на транзит - заявила еврокомиссар.

По ее словам, страны Евросоюза также выигрывают от торговли с Украиной: экспорт по автомобильным дорогам из Польши, Румынии и Словакии увеличился на двузначные показатели, что превысило рост товаров, поступающих в эти страны.

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Она добавила, что это "свидетельствует о том, что приграничные страны также имеют выгодный обмен".

Напомним,

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство в случае необходимости готово принять дальнейшие решения по эффективному контролю на своей границе продуктов, ввозимых в Польшу и ЕС.