На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна
Киев • УНН
Европейский Союз усилит проверки перевозчиков на предмет соблюдения договоренностей по экспорту зерна из Украины на фоне протестов Польши из-за украинских товаров.
В попытках остановить фермерские протесты Европейский Союз усилит проверки соблюдения перевозчиками соглашений при вывозе зерна из Украины. Об этом в интервью Reuters заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян, пишет УНН.
Детали
На фоне заявлений об эмбарго Польши на украинские товары, Велян подчеркнула, что она против закрытия границ для торговли с Украиной.
Пока соглашения выполняются должным образом, проблем не должно быть, и мы работаем над усилением имплементации. Другими словами, мы должны убедиться, что операторы не выходят за пределы соглашений, что они могут осуществлять только двусторонние операции, что... они имеют право на транзит
По ее словам, страны Евросоюза также выигрывают от торговли с Украиной: экспорт по автомобильным дорогам из Польши, Румынии и Словакии увеличился на двузначные показатели, что превысило рост товаров, поступающих в эти страны.
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Она добавила, что это "свидетельствует о том, что приграничные страны также имеют выгодный обмен".
Напомним,
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство в случае необходимости готово принять дальнейшие решения по эффективному контролю на своей границе продуктов, ввозимых в Польшу и ЕС.
На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна
Европейский Союз усилит проверки перевозчиков на предмет соблюдения договоренностей по экспорту зерна из Украины на фоне протестов Польши из-за украинских товаров.
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