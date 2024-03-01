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На тлі фермерських протестів ЄС планує посилити перевірки українського зерна

Київ • УНН

 • 102677 перегляди

Європейський Союз посилить перевірки перевізників на предмет дотримання домовленостей щодо експорту зерна з України на тлі протестів Польщі через українські товари.

На тлі фермерських протестів ЄС планує посилити перевірки українського зерна

У спробах зупинити фермерські протести Європейський Союз посилить перевірки дотримання перевізниками угод під час вивезення зерна з України. Про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян, пише УНН.

Деталі 

На тлі заяв щодо ембарго Польщі на українські товари, Велян підкреслила, що вона проти закриття кордонів для торгівлі з Україною. 

Поки угоди виконуються належним чином, проблем не повинно бути, і ми працюємо над посиленням імплементації. Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не виходять за межі угод, що вони можуть здійснювати тільки двосторонні операції, що... вони мають право на транзит

- заявила єврокомісарка.

За її словами, країни Євросоюзу також виграють від торгівлі з Україною: експорт автомобільними дорогами з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні показники, що перевищило зростання товарів, які надходять до цих країн.

Польські фермери заблокували ПП "Шегині" для всіх вантажівок – Демченко01.03.24, 17:18 • 100489 переглядiв

Вона додала, що це "свідчить про те, що прикордонні країни також мають вигідний обмін".

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд у разі потреби готовий ухвалити подальші рішення щодо ефективного контролю на своєму кордоні продуктів, які ввозяться до Польщі та ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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