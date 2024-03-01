На тлі фермерських протестів ЄС планує посилити перевірки українського зерна
Київ • УНН
Європейський Союз посилить перевірки перевізників на предмет дотримання домовленостей щодо експорту зерна з України на тлі протестів Польщі через українські товари.
У спробах зупинити фермерські протести Європейський Союз посилить перевірки дотримання перевізниками угод під час вивезення зерна з України. Про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян, пише УНН.
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На тлі заяв щодо ембарго Польщі на українські товари, Велян підкреслила, що вона проти закриття кордонів для торгівлі з Україною.
Поки угоди виконуються належним чином, проблем не повинно бути, і ми працюємо над посиленням імплементації. Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не виходять за межі угод, що вони можуть здійснювати тільки двосторонні операції, що... вони мають право на транзит
За її словами, країни Євросоюзу також виграють від торгівлі з Україною: експорт автомобільними дорогами з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні показники, що перевищило зростання товарів, які надходять до цих країн.
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Вона додала, що це "свідчить про те, що прикордонні країни також мають вигідний обмін".
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд у разі потреби готовий ухвалити подальші рішення щодо ефективного контролю на своєму кордоні продуктів, які ввозяться до Польщі та ЄС.