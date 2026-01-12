$43.080.09
05:16 • 10721 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 20330 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 29265 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 27682 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 27563 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 50546 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 35681 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34934 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44840 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 70696 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
На Черниговщине россияне повредили энергообъект: обесточена часть населенных пунктов

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В Новгород-Северском районе Черниговской области вражеский обстрел повредил энергообъект. Ряд населенных пунктов остался без света.

На Черниговщине россияне повредили энергообъект: обесточена часть населенных пунктов

Из-за вражеского обстрела в Новгород-Северском районе Черниговской области поврежден важный энергообъект. В результате удара обесточен ряд населенных пунктов, сообщает УНН со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Детали

Энергетики предупредили: как только позволит ситуация с безопасностью, они приступят к аварийно-восстановительным работам.

Дополнительно

В понедельник, 12 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 11 января в некоторых общинах ситуация в энергетике остается чрезвычайно сложной. Это происходит в части городов и сел приграничных областей.

Напомним

В ночь на 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов.

Евгений Устименко

