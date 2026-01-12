На Черниговщине россияне повредили энергообъект: обесточена часть населенных пунктов
Киев • УНН
В Новгород-Северском районе Черниговской области вражеский обстрел повредил энергообъект. Ряд населенных пунктов остался без света.
Из-за вражеского обстрела в Новгород-Северском районе Черниговской области поврежден важный энергообъект. В результате удара обесточен ряд населенных пунктов, сообщает УНН со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Детали
Энергетики предупредили: как только позволит ситуация с безопасностью, они приступят к аварийно-восстановительным работам.
Дополнительно
В понедельник, 12 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 11 января в некоторых общинах ситуация в энергетике остается чрезвычайно сложной. Это происходит в части городов и сел приграничных областей.
Напомним
В ночь на 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов.