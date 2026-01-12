На Чернігівщині росіяни пошкодили енергооб'єкт: знеструмлено частину населених пунктів
Київ • УНН
У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області ворожий обстріл пошкодив енергооб'єкт. Низка населених пунктів залишилася без світла.
Через ворожий обстріл у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області пошкоджено важливий енергооб'єкт. Внаслідок удару знеструмлено низка населених пунктів, повідомляє УНН з посиланням на Чернігівобленерго.
Деталі
Енергетики попередили: щойно дозволить безпекова ситуація, вони приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
Додатково
У понеділок, 12 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 11 січня у деяких громадах ситуація в енергетиці залишається надзвичайно складною. Це відбувається в частині міст і сіл прикордонних областей.
Нагадаємо
У ніч на 12 січня російські окупанти атакували Україну 156 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.