10035 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
ППО відбили масовану атаку 156 ворожих БПЛА 12 січня: 135 з них знищено

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У ніч на 12 січня росія атакувала Україну 156 ударними БПЛА з кількох напрямків. Сили ППО збили 135 ворожих дронів по всій країні.

ППО відбили масовану атаку 156 ворожих БПЛА 12 січня: 135 з них знищено

У ніч на 12 січня російські окупанти атакували Україну 156 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Удари завдавались з російських міст курськ, орел, брянськ, ариморсько-ахтарськ, а також з миса Чауда у окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Деталі

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Нагадаємо

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу на фронті відбулося 219 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав 53 авіаційні удари та здійснив 2941 обстріл.

Євген Устименко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Курськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Крим