ППО відбили масовану атаку 156 ворожих БПЛА 12 січня: 135 з них знищено
Київ • УНН
У ніч на 12 січня росія атакувала Україну 156 ударними БПЛА з кількох напрямків. Сили ППО збили 135 ворожих дронів по всій країні.
У ніч на 12 січня російські окупанти атакували Україну 156 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Удари завдавались з російських міст курськ, орел, брянськ, ариморсько-ахтарськ, а також з миса Чауда у окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
Деталі
Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Нагадаємо
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу на фронті відбулося 219 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав 53 авіаційні удари та здійснив 2941 обстріл.