На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

$42.990.00
50.180.00
ukenru
05:16 • 9040 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 18104 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 27258 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 25974 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 26228 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 47967 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 34302 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34665 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44622 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 70091 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2м/с
88%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 6286 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 10856 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 10122 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 10217 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів02:10 • 4110 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 47962 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 62246 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 110631 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 136994 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 106069 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 10242 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 10875 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 23692 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 26272 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 82130 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Опалення

На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 144 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 219 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник завдав 53 авіаційні удари та здійснив 2941 обстріл.

На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Розпочалася 1 419-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.

Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе

- йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області. 

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БпЛА противника. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Тернова, Лиман, Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. 

Долетить до москви: Велика Британія розробляє для України балістичну ракету Nightfall із дальністю понад 480 кілометрів11.01.26, 23:37 • 2822 перегляди

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників у районах Платонівки та Закітного.

На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок. 

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ,  Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки. 

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 44 ворожі спроби просунутися вперед в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук й Варварівки. 

На Оріхівському напрямку ворог намагався провести вісім наступальних дій в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. 

Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів12.01.26, 07:06 • 2094 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна