На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Розпочалася 1 419-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.

Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе - йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Тернова, Лиман, Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників у районах Платонівки та Закітного.

На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 44 ворожі спроби просунутися вперед в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук й Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог намагався провести вісім наступальних дій в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

