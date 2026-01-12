На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 219 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник завдав 53 авіаційні удари та здійснив 2941 обстріл.
Розпочалася 1 419-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.
Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе
Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області.
За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БпЛА противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Тернова, Лиман, Колодязне.
На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве.
Долетить до москви: Велика Британія розробляє для України балістичну ракету Nightfall із дальністю понад 480 кілометрів11.01.26, 23:37 • 2822 перегляди
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників у районах Платонівки та Закітного.
На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 44 ворожі спроби просунутися вперед в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук й Варварівки.
На Оріхівському напрямку ворог намагався провести вісім наступальних дій в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів12.01.26, 07:06 • 2094 перегляди