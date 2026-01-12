На фронте зафиксировано 219 боев, почти половина из них – на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Начались 1419-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 219 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.

Вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 2941 обстрел, в том числе 111 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5273 дрона-камикадзе - говорится в сообщении.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Малая Токмачка, Воздвижевка, Рождественка, Верхняя Терса, Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БпЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 100 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутьковка и в сторону населенных пунктов Графское, Терновая, Лиман, Колодязное.

На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоегоровка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районах Платоновки и Закитного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Софиевка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Снежное, Вербовое, Рыбное, Вишневое, Злагода, Егоровка и в сторону Ивановки и Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 44 вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.

На Ореховском направлении враг пытался провести восемь наступательных действий в районах Степногорска, Приморского и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

