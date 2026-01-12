ПВО отразили массированную атаку 156 вражеских БПЛА 12 января: 135 из них уничтожены

В ночь на 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Удары наносились из российских городов курск, орел, брянск, ариморско-ахтарск, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Детали

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Напомним

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на фронте произошло 219 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес 53 авиационных удара и совершил 2941 обстрел.