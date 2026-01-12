$42.990.00
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 18918 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 28067 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 26628 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 26749 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 48962 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 34886 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34775 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44727 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 70383 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Графики отключений электроэнергии
ПВО отразили массированную атаку 156 вражеских БПЛА 12 января: 135 из них уничтожены

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В ночь на 12 января россия атаковала Украину 156 ударными БПЛА с нескольких направлений. Силы ПВО сбили 135 вражеских дронов по всей стране.

ПВО отразили массированную атаку 156 вражеских БПЛА 12 января: 135 из них уничтожены

В ночь на 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Удары наносились из российских городов курск, орел, брянск, ариморско-ахтарск, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Детали

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Напомним

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на фронте произошло 219 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес 53 авиационных удара и совершил 2941 обстрел.

Евгений Устименко

