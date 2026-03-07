В Черкасской области из-за российской атаки дронами пострадали женщина с детьми

$43.810.0050.900.00
05:01 • 12289 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
7 марта, 01:30 • 26137 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 28963 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 45207 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 52599 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 41191 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 70008 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29135 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26509 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25047 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Канада и США возобновили прямые торговые переговоры после длительной паузы
Израиль начал новую масштабную волну авиаударов по Тегерану, горит столичный аэропорт
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый дом
Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Марко Рубио
Виталий Кличко
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Харьков
Израиль
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет
Отопление
Отопление
Ракетная система С-400
Шахед-136
Шахед-136

В Черкасской области из-за российской атаки дронами пострадали женщина с детьми

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Силы ПВО сбили 14 БПЛА над Черкасской областью. В Шполянской общине разрушен дом, из-за чего пострадали женщина и двое детей, которых эвакуировали.

В Черкасской области из-за российской атаки дронами пострадали женщина с детьми

В Черкасской области в результате ночной атаки российских войск три человека пострадали - женщина с детьми, сообщил в субботу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Ночь прошла с затяжной тревогой. Наши защитники держали небо над Черкасщиной, тем самым защищая соседние области. В пределах нашей территории силами и средствами ПВО обезврежено 14 российских БпЛА", - написал Табурец.

Однако, по его словам, "вражеское железо натворило бед в Шполянской громаде". "В результате падения дрона там разрушен жилой дом, еще два - повреждены, плюс хозяйственные постройки и несколько автомобилей", - сообщил глава ОВА.

Имеем трех пострадавших с острой реакцией на стресс. Женщину с детьми осмотрели медики – от госпитализации отказались

- указал Табурец.

В ГСЧС сообщили, что в Черкасской области спасатели эвакуировали двух детей и четырех взрослых из разрушенного дома во время российского обстрела.

"В результате ночной атаки БпЛА по области возник пожар жилого дома. Спасатели эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей 2020 и 2021 годов рождения", - отметили в ГСЧС.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Черкасская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям