В Черкасской области из-за российской атаки дронами пострадали женщина с детьми
Киев • УНН
Силы ПВО сбили 14 БПЛА над Черкасской областью. В Шполянской общине разрушен дом, из-за чего пострадали женщина и двое детей, которых эвакуировали.
В Черкасской области в результате ночной атаки российских войск три человека пострадали - женщина с детьми, сообщил в субботу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Ночь прошла с затяжной тревогой. Наши защитники держали небо над Черкасщиной, тем самым защищая соседние области. В пределах нашей территории силами и средствами ПВО обезврежено 14 российских БпЛА", - написал Табурец.
Однако, по его словам, "вражеское железо натворило бед в Шполянской громаде". "В результате падения дрона там разрушен жилой дом, еще два - повреждены, плюс хозяйственные постройки и несколько автомобилей", - сообщил глава ОВА.
Имеем трех пострадавших с острой реакцией на стресс. Женщину с детьми осмотрели медики – от госпитализации отказались
В ГСЧС сообщили, что в Черкасской области спасатели эвакуировали двух детей и четырех взрослых из разрушенного дома во время российского обстрела.
"В результате ночной атаки БпЛА по области возник пожар жилого дома. Спасатели эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей 2020 и 2021 годов рождения", - отметили в ГСЧС.
