На Черкащині через російську атаку дронами постраждали жінка з дітьми
Київ • УНН
Сили ППО збили 14 БпЛА над Черкаською областю. У Шполянській громаді зруйновано будинок, через що постраждали жінка та двоє дітей, яких евакуювали.
У Черкаській області внаслідок нічної атаки російських військ троє людей постраждали - жінка з дітьми, повідомив у суботу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Ніч минула із затяжною тривогою. Наші оборонці тримали небо над Черкащиною, тим самим захищаючи сусідні області. У межах нашої території силами та засобами ППО знешкоджено 14 російських БпЛА", - написав Табурець.
Однак, з його слів, "вороже залізяччя накоїло лиха у Шполянській громаді". "Унаслідок падіння дрона там поруйновано житловий будинок, ще два - пошкоджено, плюс господарські споруди та кілька автомобілів", - повідомив голова ОВА.
Маємо трьох потерпілих із гострою реакцією на стрес. Жінку з дітьми оглянули медики – від госпіталізації відмовились
У ДСНС повідомили, що на Черкащині рятувальники евакуювали двох дітей та чотирьох дорослих зі зруйнованого будинку під час російського обстрілу.
"Внаслідок нічної атаки БпЛА по області виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники евакуювали 6 осіб, серед яких двоє дітей 2020 та 2021 років народження", - зазначили у ДСНС.
