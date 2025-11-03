На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет

В то время, когда каждая гривна имеет вес, родители ищут способы обеспечить детей всем необходимым, избегая лишних трат. Даже во время войны можно найти баланс, чтобы покупать разумно и использовать бесплатные возможности для обучения и досуга малышей. Как сэкономить на ребенке каждой возрастной категории во время войны - разбирался УНН.

0–3 года

Покупайте базовую, не брендированную одежду. Малыш растет очень быстро и вещи часто носятся по 1–2 месяца, не успев испортиться, поэтому лучше выбирать качественные, но недорогие вещи, например, украинских производителей. Также есть опция обмена вещами в местных мам-группах ("Мамы Львова", "Мамочки Киева" и т.д.).

Покупайте подгузники большими упаковками или через оптовые сайты – это уменьшает цену до 25-30%. Дома можно использовать многоразовые пеленки. Детское питание также можно готовить самостоятельно – это не занимает много времени, более того – вы будете уверены в содержимом каждого пюре. Домашние овощи, яблоки, тыква, морковь - намного дешевле, чем баночки, а готовыми паками можно пользоваться в дороге.

Много детской косметики для малышей - просто маркетинг. Большинству хватает одного качественного крема, нейтрального детского геля или мыла и присыпки. Манежи, коляски, кроватки и ванночки тоже можно найти в местных группах или на площадках для продажи. На OLX, Prom или в местных чатах можно найти вещи, которые почти не использовали. Также спросите у родственников или знакомых, у которых выросли дети.

Когда моему сыну исполнилось два, я поняла, что лучшая экономия - это здравый смысл. Сначала я покупала просто тонны игрушек, а он сидел и играл с детской пластиковой ложкой. Она у него была и вместо лопатки, и вместо рогатки. Сейчас я отдаю предпочтение не количеству, а качеству и не скупаю весь магазин. Также я часто обмениваюсь вещами с другими мамами и сестрой, у которой тоже есть сыночек, немного старше моего Мишки - говорит Елена, мать Михаила 2,2 года.

3–7 лет

В этом возрасте в развитии ребенка много внимания уделяется творчеству, и оно не обязательно должно быть дорогим. Картон, пуговицы, крупы, старые газеты - все это может стать отличным материалом для аппликаций и поделок. Не стоит покупать дорогие "наборы для творчества" - главное, чтобы ребенку было интересно создавать что-то своими руками.

Также можно обойтись скромным набором детских книг. Сейчас их можно взять в детской библиотеке, или воспользоваться аудио- или электронной книгой. Кроме того, можно договориться с другими родителями об обмене книгами.

С игрушками работает тот же принцип: не накапливайте, а чередуйте. Спрячьте часть игрушек, а через месяц замените их на другие. Для ребенка это будет как "новинка", а вы не будете тратить деньги на новые покупки зря. Организуйте с подругами "детский обмен вещами": то, что стало маловато вашему ребенку, может идеально подойти другому. Это простой способ сэкономить и одновременно заботиться об окружающей среде.

Далеко не все кружки всегда требуют оплаты. В школах и коммунальных учреждениях часто есть бесплатные секции по рисованию, пению или танцам. Если же рядом таких нет, можно воспользоваться онлайн-занятиями - на YouTube или в тематических онлайн-сообществах - их множество, и они доступны в любое время.

Что касается питания, вместо магазинных йогуртов и сладких батончиков лучше приготовить домашние варианты перекуса: батончики из мюсли, смузи, пастила. Это не только дешевле, но и значительно полезнее.

Софийке четыре, и она требует новую игрушку каждый раз, как видит магазин. Сейчас мы с мужем придумали такую легенду: часть старых игрушек мы "дарим" феям, а они вместо них отдают Соне одну новую. Так я контролирую количество игрушек и вижу, с чем дочка действительно играет, а что лежит мертвым грузом и собирает пыль. Время от времени я прячу часть игрушек и достаю через несколько недель – они снова вызывают интерес у дочки - рассказывает Виктория, мать 4-летней Сони.

7–12 лет

В этом возрасте ребенка родителей подстерегает новое испытание – собрать малыша в школу, не влезши в долги. Канцелярские принадлежности выгоднее покупать оптом - одна большая закупка на год обойдется дешевле и сэкономит время, чем ежемесячные траты "по мелочам". То же самое касается базовой одежды и нижних аксессуаров: носки, колготки, трусы и т.д. лучше покупать оптом, а не в розницу. О зимних вещах и обуви имеет смысл позаботиться уже летом или осенью – в несезон есть возможность найти более дешевые варианты.

Что касается обучения, всегда можно найти альтернативу дорогим курсам в виде онлайн-репетиторства, YouTube-уроков и интерактивных платформ. Главное – показать ребенку, как это работает, заинтересовать, проводить время за обучением вместе с ним.

Если ребенок регулярно ездит в школу общественным транспортом, стоит приобрести проездной или абонемент - это поможет сократить расходы на проезд почти на 40% ежемесячно.

Досуг ребенку в этом возрасте также можно устроить достаточно бюджетно, подарив ему яркие впечатления - день, проведенный вместе с семьей, домашний кинотеатр или вечер пиццы запомнятся не хуже, чем очередная игрушка или телефон. Последний. Кстати, тоже не должен быть предметом соревнования. Достаточно обычного гаджета, который выполняет свою основную функцию – позволяет позвонить или написать смс. В этом возрасте ребенок еще достаточно легко теряет или портит вещи, и слишком дорогой телефон может быть неосмотрительной покупкой.

Моя дочка сейчас в возрасте, когда хочет, чтобы все было "как у блогеров" - блестки, светящийся рюкзак, голографические кроссовки. Но я научилась хитростям: теперь перед каждым сезоном мы вместе делаем ревизию вещей и составляем список того, что действительно нужно. А ультрамодные вещи воспроизводим с ней сами. Например, недавно она загорелась юбкой с фольгированными вставками. Мы взяли старенькую вещь, подобрали похожие блестки в магазине фурнитуры и создавали для нее дизайнерскую вещь, в которой она сняла не одно видео в ТикТок, кстати. Очень ей понравилось, что это она сама создала. Я говорю ей: экономия - это тоже творчество. И ребенку даже интересно, когда из простых вещей получается что-то классное - рассказывает Олеся, мать 8-летней Марьянки.

12–16 лет

В этом возрасте ребенок уже достаточно взрослый, чтобы постепенно обучать его обращаться с деньгами. Начните с создания карманного бюджета. Определите фиксированную сумму на месяц и позвольте самостоятельно планировать расходы. Даже если не все получится с первого раза, ошибки станут полезным опытом.

Полезно научить подростка и зарабатывать самостоятельно - помогать в семейном деле, пробовать фриланс или сезонные виды занятости. Также можно найти в вашем городе волонтерский проект с небольшим вознаграждением, где подросток может проявить себя – это научит ценить труд и деньги.

Не менее важно говорить с ребенком о финансовой грамотности и объяснять, что такое сберегательные счета, кэшбэк и планирование расходов, ведь экономия - это не об ограничениях, а об осознанном выборе.

Что касается одежды – действуют все те же правила, что и для детей других возрастных категорий с небольшой поправкой относительно того, что в этом возрасте подросток стремится самовыражаться через внешний вид и нередко не доверяет родителям составление "луков" для себя. Помогите ребенку различить моду и стиль. Последнее – не зависит от цены вещей, ведь стильный и уникальный образ можно собрать и в секонд-хенде, разбавив его интересными аксессуарами. На чем экономить не стоит – так это на качественной обуви и верхней одежде.

Развлечения также могут быть доступными: прогулки в парках, виды спорта, которыми можно заниматься под открытым небом, спортзал на свежем воздухе, бесплатные события и концерты. Чтобы подростку не было скучно, нужно помочь ему организовать компанию единомышленников, например создать дворовую баскетбольную команду или устраивать квест-туры с одноклассниками.

Экономить на подростке - это не про "купить дешевле". Им так много всего нужно: и техника, и крутые кроссовки, и новый велосипед крутой модели. Но мы с мужем решили придерживаться схемы "лучше купить один раз качественное, чем 3 раза - выбросить". Вместо очень дорогих брендов мы ищем вещи, которые выглядят тоже стильно, но при этом выдерживают темп жизни Матвея - кроссовки, которые не разлезутся через неделю, рюкзак, который переживет школу и тренировки. Гаджеты у нас проходят семейное согласование: зачем, действительно ли это нужно. Если придем к выводу, что нужно, постараемся делать такие покупки к какому-то дню: окончание учебного года, Новый год и т.д. А еще договорились: если хочешь что-то дорогое - часть зарабатываешь сам. Это отличный способ ценить труд и деньги - рассказывает Наталья, мать 15-летнего Матвея.

