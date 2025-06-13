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Субсидии для детских домов и многодетных семей: новые правила

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Правительство упростило получение субсидий для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей. Приобретение жилья, депозиты и расходы на детей больше не являются препятствием.

Субсидии для детских домов и многодетных семей: новые правила

Кабинет Министров Украины 30 мая 2025 года принял постановление, которое облегчает получение жилищных субсидий для детских домов семейного типа, приемных семей и многодетных семей. Теперь приобретение жилья, наличие депозитов или расходы на детей не станут основанием для отказа в помощи. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины передает УНН.

На Правительственном портале принято постановление Кабинета Министров Украины от 30 мая 2025 года № 663, которым внесены изменения в Положение о порядке размещения жилищных субсидий. Таким образом, документом упрощен порядок назначения субсидий для детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей с тройкой или более детей 

- говорится в сообщении.

Отныне, как отмечает ПФУ, для таких семей препятствием для назначения жилищной субсидии не станет:

  • приобретение жилья или земельного участка;
    • наличие средств на депозите;
      • расходы на товары для детей (одежда, еда, бытовая / компьютерная техника и т.д.), если эти расходы осуществлены в интересах ребенка и подкреплены документами (чеками, договорами и т.д.).

        Как проверить информацию о субсидии после отопительного сезона – разъяснение ПФУ10.06.25, 15:48 • 2108 просмотров

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        ОбществоЭкономика
        Пенсионный фонд Украины
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