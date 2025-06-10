Как проверить информацию о субсидии после отопительного сезона – разъяснение ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил получателям жилищных субсидий уведомления о назначении или неназначении выплат на неотапливаемый сезон. Кроме того, проинформировал отдельные категории льготников об определении им права на льготу до конца 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ПФУ.

Детали

В Пенсионном фонде сообщили, что получатели субсидий на жилищно-коммунальные услуги могут ознакомиться с размером и структурой начислений за май, а получатели льгот – узнать о результате переопределения им права на такую помощь от государства.

Для ознакомления с сообщением нужно сделать несколько шагов:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет. В меню слева и выберите рубрику “Мои сообщения“. В окне, которое появится на экране, перейдите в “Индивидуальные сообщения“ и ознакомьтесь с текстом сообщения о жилищной субсидии или льготе.

Субсидии и льготы на коммуналку: в чем разница между видами помощи

Напомним

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, расширив возможности их получения для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей. Субсидии могут предоставляться даже при наличии депозитов у детей или приобретенного имущества, если оно используется для обеспечения потребностей ребенка.