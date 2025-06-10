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Як перевірити інформацію про субсидію після опалювального сезону - роз'яснення ПФУ

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Пенсійний фонд повідомив про нарахування субсидій за травень та результати перепризначення пільг до кінця 2025 року. Перевірити інформацію можна онлайн через вебпортал ПФУ.

Як перевірити інформацію про субсидію після опалювального сезону - роз'яснення ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) надіслав отримувачам житлових субсидій повідомлення щодо призначення або непризначення виплат на неопалювальний сезон. Крім того, поінформував окремі категорії пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ПФУ.

Деталі

У Пенсійному фонді повідомили, що отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги можуть ознайомитись з розміром та структурою нарахувань за травень, а отримувачі пільг – дізнатися про результат перевизначення їм права на таку допомогу від держави.

Для ознайомлення з повідомленням потрібно зробити кілька кроків:

  1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua.
    1. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.
      1. У меню ліворуч і оберіть рубрику “Мої повідомлення“.
        1. У вікні, що з’явиться на екрані, перейдіть в “Індивідуальні повідомлення“ та ознайомтесь з текстом повідомлення щодо житлової субсидії або пільги.

          Субсидії та пільги на комуналку: в чому різниця між видами допомоги02.06.25, 19:15 • 2804 перегляди

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, розширивши можливості їх отримання для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей. Субсидії можуть надаватися навіть за наявності депозитів у дітей чи придбаного майна, якщо воно використовується для забезпечення потреб дитини.

          Лілія Набока

          Лілія Набока

          Нерухомість
          Пенсійний фонд України
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