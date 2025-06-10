Як перевірити інформацію про субсидію після опалювального сезону - роз'яснення ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) надіслав отримувачам житлових субсидій повідомлення щодо призначення або непризначення виплат на неопалювальний сезон. Крім того, поінформував окремі категорії пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ПФУ.

Деталі

У Пенсійному фонді повідомили, що отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги можуть ознайомитись з розміром та структурою нарахувань за травень, а отримувачі пільг – дізнатися про результат перевизначення їм права на таку допомогу від держави.

Для ознайомлення з повідомленням потрібно зробити кілька кроків:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет. У меню ліворуч і оберіть рубрику “Мої повідомлення“. У вікні, що з’явиться на екрані, перейдіть в “Індивідуальні повідомлення“ та ознайомтесь з текстом повідомлення щодо житлової субсидії або пільги.

Субсидії та пільги на комуналку: в чому різниця між видами допомоги

Нагадаємо

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, розширивши можливості їх отримання для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей. Субсидії можуть надаватися навіть за наявності депозитів у дітей чи придбаного майна, якщо воно використовується для забезпечення потреб дитини.