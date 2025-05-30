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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
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Уряд оновив порядок призначення субсидій: зможуть отримувати дитячі будинки сімейного типу та багатодітні родини

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Уряд оновив порядок призначення субсидій, розширивши можливості для дитячих будинків сімейного типу та багатодітних сімей. Допомогу надаватимуть навіть за наявності депозитів чи придбаного майна.

Уряд оновив порядок призначення субсидій: зможуть отримувати дитячі будинки сімейного типу та багатодітні родини

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, розширивши можливості їх отримання для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей. Субсидії можуть надаватися навіть за наявності депозитів у дітей чи придбаного майна, якщо воно використовується для забезпечення потреб дитини.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій

- повідомив Мельничук. 

Зміни передбачають можливість надання субсидій дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сімʼям, а також багатодітним сімʼям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою піклуванням, осіб з їх числа у випадках: 

  • купівлі земельної ділянки, квартири (будинку);
    • будівельних матеріалів, транспортних засобів;
      • побутової та компʼютерної техніки;
        • продуктів харчування;
          • дитячого одягу або взуття, спортивного інвентаря;
            • іграшок, засобів гігієни, книжок та канцелярського приладдя, спрямованих для забезпечення потреб дітей.

              Також за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, будь-якій дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування, особам з їх числа.

              Крім того:

              • за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;
                • а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень.

                  Переглянуто та актуалізовано установлений розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, та у період воєнного стану та протягом року після його припинення або скасування для домогосподарств, які отримують житлову субсидію і є дитячими будинками сімейного типу, прийомними сімʼями, під опікою/піклуванням, встановлено його у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати станом на початок року, з якого призначається житлова субсидія

                  - зазначив Мельничук.

                  Також передбачено неврахування інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості під час призначення субсидії одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла, з числа ВПО, якщо заборгованість виникла до їх фактичного проживання в житловому приміщенні.

                  Нагадаємо 

                  В Україні збільшили розмір субсидії на оренду житла та розширили перелік отримувачів. Допомогу можна отримати на оренду не лише квартири, а й кімнати, враховуються регіональні відмінності. 

                  Павло Башинський

                  Павло Башинський

                  СуспільствоПолітика
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