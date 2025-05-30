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Financial Times

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Правительство обновило порядок назначения субсидий: смогут получать детские дома семейного типа и многодетные семьи

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Правительство обновило порядок назначения субсидий, расширив возможности для детских домов семейного типа и многодетных семей. Помощь будут оказывать даже при наличии депозитов или приобретенного имущества.

Правительство обновило порядок назначения субсидий: смогут получать детские дома семейного типа и многодетные семьи

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, расширив возможности их получения для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей. Субсидии могут предоставляться даже при наличии депозитов у детей или приобретенного имущества, если оно используется для обеспечения потребностей ребенка.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Внесены изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий

- сообщил Мельничук. 

Изменения предусматривают возможность предоставления субсидий детским домам семейного типа, приемным семьям, а также многодетным семьям, в которых на момент обращения и во время получения жилищной субсидии проживают трое и более детей, и у которых хотя бы один ребенок находится под опекой попечительством, лиц из их числа в случаях: 

  • покупки земельного участка, квартиры (дома);
    • строительных материалов, транспортных средств;
      • бытовой и компьютерной техники;
        • продуктов питания;
          • детской одежды или обуви, спортивного инвентаря;
            • игрушек, средств гигиены, книг и канцелярских принадлежностей, направленных для обеспечения потребностей детей.

              Также при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, любому ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки, лицам из их числа.

              Кроме того:

              • при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки;
                • а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.

                  Пересмотрен и актуализирован установленный размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, и в период военного положения и в течение года после его прекращения или отмены для домохозяйств, получающих жилищную субсидию и являющихся детскими домами семейного типа, приемными семьями, под опекой/попечительством, установлен его в размере 0,5 минимальной заработной платы по состоянию на начало года, с которого назначается жилищная субсидия

                  - отметил Мельничук.

                  Также предусмотрено неучет информации о наличии просроченной более трех месяцев задолженности при назначении субсидии одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды) жилья, из числа ВПЛ, если задолженность возникла до их фактического проживания в жилом помещении.

                  Напомним 

                  В Украине увеличили размер субсидии на аренду жилья и расширили перечень получателей. Помощь можно получить на аренду не только квартиры, но и комнаты, учитываются региональные различия. 

                  Павел Башинский

                  Павел Башинский

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                  Украина
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