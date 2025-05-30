Правительство обновило порядок назначения субсидий: смогут получать детские дома семейного типа и многодетные семьи

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, расширив возможности их получения для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей. Субсидии могут предоставляться даже при наличии депозитов у детей или приобретенного имущества, если оно используется для обеспечения потребностей ребенка.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Внесены изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий - сообщил Мельничук.

Изменения предусматривают возможность предоставления субсидий детским домам семейного типа, приемным семьям, а также многодетным семьям, в которых на момент обращения и во время получения жилищной субсидии проживают трое и более детей, и у которых хотя бы один ребенок находится под опекой попечительством, лиц из их числа в случаях:

покупки земельного участка, квартиры (дома);

строительных материалов, транспортных средств;

бытовой и компьютерной техники;

продуктов питания;

детской одежды или обуви, спортивного инвентаря;

игрушек, средств гигиены, книг и канцелярских принадлежностей, направленных для обеспечения потребностей детей.

Также при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, любому ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки, лицам из их числа.

Кроме того:

при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки;

а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.

Пересмотрен и актуализирован установленный размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, и в период военного положения и в течение года после его прекращения или отмены для домохозяйств, получающих жилищную субсидию и являющихся детскими домами семейного типа, приемными семьями, под опекой/попечительством, установлен его в размере 0,5 минимальной заработной платы по состоянию на начало года, с которого назначается жилищная субсидия - отметил Мельничук.

Также предусмотрено неучет информации о наличии просроченной более трех месяцев задолженности при назначении субсидии одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды) жилья, из числа ВПЛ, если задолженность возникла до их фактического проживания в жилом помещении.

Напомним

В Украине увеличили размер субсидии на аренду жилья и расширили перечень получателей. Помощь можно получить на аренду не только квартиры, но и комнаты, учитываются региональные различия.