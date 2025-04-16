Субсидія на оренду житла: у Мінсоцполітики пояснили, як це працює

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19363 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 84342 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 44853 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 50302 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 57068 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 100422 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 91297 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35886 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60861 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110232 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 100171 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59878 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 34398 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 28480 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 16960 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 210 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 84343 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101599 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 100422 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 91297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 60861 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31477 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32391 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33535 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35721 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Субсидія на оренду житла: у Мінсоцполітики пояснили, як це працює

Київ • УНН

 • 1736 перегляди

В Україні збільшили розмір субсидії на оренду житла та розширили перелік отримувачів. Допомогу можна отримати на оренду не лише квартири, а й кімнати, враховуються регіональні відмінності.

Субсидія на оренду житла: у Мінсоцполітики пояснили, як це працює

Нещодавно були прийняти певні зміни у порядку оформлення субсидії на оренду житла. Відтепер допомогу від держави можна отримати не лише на оренду квартири, а й на оренду кімнати. Також розмір такої допомоги було збільшено, а субсидія тепер враховує і регіональні відмінності у вартості орендованого житла.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.

Деталі

За словами Марчак, наразі Пенсійний фонд призначає декілька допомог на проживання. Перша – це інструмент "Прихисток", який передбачає, що власнику житла надається компенсація на кожного ВПО, якому він надав житло, у розмірі 450 грн. Друга – це субсидія на оренду житла, яка призначається Пенсійним фондом.

Нещодавно урядом були прийняті зміни, які дозволили збільшити розмір цієї субсидії і розширити категорію людей, які мають право на її отримання. За нею можна звернутися через ЦНАП, через пенсійний фонд або онлайн

- зазначає посадовиця.

Також ці зміни дозволяють отримати субсидію не тільки на квартиру, а і на кімнату.

Навіть, якщо це кілька ВПО, які об'єдналися, знайшли одного орендодавця, то кожному з них може бути призначено субсидію на оренду. А орендодавцю, якщо він схоче, також може бути призначена компенсація за сплату податків за надання житла в найм

- повідомила заступниця міністра соцполітики.

Ключовим фактором для отримання такої субсидії є наявність орендодавця, який готовий надати житло в оренду та укласти договір, який захищатиме інтереси обох сторін.

Як вираховується сума субсидії

Марчак каже, що позитивний нюанс цього інструменту полягає в тому, що він враховує різницю вартості оренди у різних регіонах. Адже, якщо ви винаймаєте житло у Києві чи в Івано-Франківську, то платите набагато більше за оренду, ніж якщо ви орендуєте житло у невеликому населеному пункті.

Субсидії враховують регіональну відмінність через коефіцієнти та враховують кількість членів родини, яка потребує такого житла. В рамках субсидії на кожного члена родини передбачено не менше 13, 65 квадратних метрів житла або не менше ніж 35 квадратів на родину, навіть якщо це родина з 1-2 осіб

- пояснила посадовиця.

Також за словами Марчак при призначенні субсидії враховується і прибуток родини: родинам з маленьким доходом субсидія покриває більшу частку оренди.

Відтепер суму субсидії можна підрахувати самостійно. Заступниця міністра соцполітики повідомила, що на сайті Мінсоцполітики чи в соцмережах установи можна знайти калькулятор, в якому кожна родина може вказавши свої вихідні дані, побачити на якій розмір субсидії вона може розраховувати при її оформленні.

На який час надається субсидія

Субсидія призначається на 6 місяців та автоматично перепризначається на подальші періоди строком до 2 років.

При перепризначенні непотрібно ніяких звернень, ніяких додаткових документів. Пенсійний фонд просто раз на пів року перевіряє, що ви продовжуєте проживати, що договір не розірвано, власник не продав це житло комусь іншому, у вас суттєво не змінився майновий стан і ви по критеріях проходите далі й можете отримувати цю допомогу від держави

- поясняє Марчак.

Перерахунок субсидій: як перевірити оновлений розмір виплат онлайн15.04.25, 15:44 • 6496 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

НерухомістьФінанси
Міністерство соціальної політики України
Київ
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40