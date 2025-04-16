Субсидія на оренду житла: у Мінсоцполітики пояснили, як це працює

Нещодавно були прийняти певні зміни у порядку оформлення субсидії на оренду житла. Відтепер допомогу від держави можна отримати не лише на оренду квартири, а й на оренду кімнати. Також розмір такої допомоги було збільшено, а субсидія тепер враховує і регіональні відмінності у вартості орендованого житла.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.

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За словами Марчак, наразі Пенсійний фонд призначає декілька допомог на проживання. Перша – це інструмент "Прихисток", який передбачає, що власнику житла надається компенсація на кожного ВПО, якому він надав житло, у розмірі 450 грн. Друга – це субсидія на оренду житла, яка призначається Пенсійним фондом.

Нещодавно урядом були прийняті зміни, які дозволили збільшити розмір цієї субсидії і розширити категорію людей, які мають право на її отримання. За нею можна звернутися через ЦНАП, через пенсійний фонд або онлайн - зазначає посадовиця.

Також ці зміни дозволяють отримати субсидію не тільки на квартиру, а і на кімнату.

Навіть, якщо це кілька ВПО, які об'єдналися, знайшли одного орендодавця, то кожному з них може бути призначено субсидію на оренду. А орендодавцю, якщо він схоче, також може бути призначена компенсація за сплату податків за надання житла в найм - повідомила заступниця міністра соцполітики.

Ключовим фактором для отримання такої субсидії є наявність орендодавця, який готовий надати житло в оренду та укласти договір, який захищатиме інтереси обох сторін.

Як вираховується сума субсидії

Марчак каже, що позитивний нюанс цього інструменту полягає в тому, що він враховує різницю вартості оренди у різних регіонах. Адже, якщо ви винаймаєте житло у Києві чи в Івано-Франківську, то платите набагато більше за оренду, ніж якщо ви орендуєте житло у невеликому населеному пункті.

Субсидії враховують регіональну відмінність через коефіцієнти та враховують кількість членів родини, яка потребує такого житла. В рамках субсидії на кожного члена родини передбачено не менше 13, 65 квадратних метрів житла або не менше ніж 35 квадратів на родину, навіть якщо це родина з 1-2 осіб - пояснила посадовиця.

Також за словами Марчак при призначенні субсидії враховується і прибуток родини: родинам з маленьким доходом субсидія покриває більшу частку оренди.

Відтепер суму субсидії можна підрахувати самостійно. Заступниця міністра соцполітики повідомила, що на сайті Мінсоцполітики чи в соцмережах установи можна знайти калькулятор, в якому кожна родина може вказавши свої вихідні дані, побачити на якій розмір субсидії вона може розраховувати при її оформленні.

На який час надається субсидія

Субсидія призначається на 6 місяців та автоматично перепризначається на подальші періоди строком до 2 років.

При перепризначенні непотрібно ніяких звернень, ніяких додаткових документів. Пенсійний фонд просто раз на пів року перевіряє, що ви продовжуєте проживати, що договір не розірвано, власник не продав це житло комусь іншому, у вас суттєво не змінився майновий стан і ви по критеріях проходите далі й можете отримувати цю допомогу від держави - поясняє Марчак.

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