Субсидия на аренду жилья: в Минсоцполитики объяснили как это работает
Киев • УНН
В Украине увеличили размер субсидии на аренду жилья и расширили перечень получателей. Помощь можно получить на аренду не только квартиры, но и комнаты, учитываются региональные отличия.
Недавно были приняты определенные изменения в порядке оформления субсидии на аренду жилья. Отныне помощь от государства можно получить не только на аренду квартиры, но и на аренду комнаты. Также размер такой помощи был увеличен, а субсидия теперь учитывает и региональные отличия в стоимости арендованного жилья.
Об этом в эфире телемарафона сообщила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики.
Детали
По словам Марчак, сейчас Пенсионный фонд назначает несколько пособий на проживание. Первая – это инструмент "Прихисток", который предусматривает, что владельцу жилья предоставляется компенсация на каждого ВПЛ, которому он предоставил жилье, в размере 450 грн. Вторая – это субсидия на аренду жилья, которая назначается Пенсионным фондом.
Недавно правительством были приняты изменения, которые позволили увеличить размер этой субсидии и расширить категорию людей, которые имеют право на ее получение. За ней можно обратиться через ЦНАП, через пенсионный фонд или онлайн
Также эти изменения позволяют получить субсидию не только на квартиру, но и на комнату.
Даже если это несколько ВПЛ, которые объединились, нашли одного арендодателя, то каждому из них может быть назначена субсидия на аренду. А арендодателю, если он захочет, также может быть назначена компенсация за уплату налогов за предоставление жилья в наем
Ключевым фактором для получения такой субсидии является наличие арендодателя, который готов предоставить жилье в аренду и заключить договор, который будет защищать интересы обеих сторон.
Как высчитывается сумма субсидии
Марчак говорит, что положительный нюанс этого инструмента заключается в том, что он учитывает разницу стоимости аренды в разных регионах. Ведь, если вы снимаете жилье в Киеве или в Ивано-Франковске, то платите гораздо больше за аренду, чем если вы арендуете жилье в небольшом населенном пункте.
Субсидии учитывают региональное отличие через коэффициенты и учитывают количество членов семьи, нуждающейся в таком жилье. В рамках субсидии на каждого члена семьи предусмотрено не менее 13, 65 квадратных метров жилья или не менее 35 квадратов на семью, даже если это семья из 1-2 человек
Также, по словам Марчак, при назначении субсидии учитывается и доход семьи: семьям с маленьким доходом субсидия покрывает большую часть аренды.
Отныне сумму субсидии можно подсчитать самостоятельно. Заместитель министра соцполитики сообщила, что на сайте Минсоцполитики или в соцсетях учреждения можно найти калькулятор, в котором каждая семья может указав свои исходные данные, увидеть, на какой размер субсидии она может рассчитывать при ее оформлении.
На какой срок предоставляется субсидия
Субсидия назначается на 6 месяцев и автоматически переназначается на последующие периоды сроком до 2 лет.
При переназначении не нужно никаких обращений, никаких дополнительных документов. Пенсионный фонд просто раз в полгода проверяет, что вы продолжаете проживать, что договор не расторгнут, владелец не продал это жилье кому-то другому, у вас существенно не изменилось имущественное положение и вы по критериям проходите дальше и можете получать эту помощь от государства
Перерасчет субсидий: как проверить обновленный размер выплат онлайн15.04.25, 15:44 • 6472 просмотра