Субсидия на аренду жилья: в Минсоцполитики объяснили как это работает

Недавно были приняты определенные изменения в порядке оформления субсидии на аренду жилья. Отныне помощь от государства можно получить не только на аренду квартиры, но и на аренду комнаты. Также размер такой помощи был увеличен, а субсидия теперь учитывает и региональные отличия в стоимости арендованного жилья.

Об этом в эфире телемарафона сообщила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики.

Детали

По словам Марчак, сейчас Пенсионный фонд назначает несколько пособий на проживание. Первая – это инструмент "Прихисток", который предусматривает, что владельцу жилья предоставляется компенсация на каждого ВПЛ, которому он предоставил жилье, в размере 450 грн. Вторая – это субсидия на аренду жилья, которая назначается Пенсионным фондом.

Недавно правительством были приняты изменения, которые позволили увеличить размер этой субсидии и расширить категорию людей, которые имеют право на ее получение. За ней можно обратиться через ЦНАП, через пенсионный фонд или онлайн - отмечает чиновница.

Также эти изменения позволяют получить субсидию не только на квартиру, но и на комнату.

Даже если это несколько ВПЛ, которые объединились, нашли одного арендодателя, то каждому из них может быть назначена субсидия на аренду. А арендодателю, если он захочет, также может быть назначена компенсация за уплату налогов за предоставление жилья в наем - сообщила заместитель министра соцполитики.

Ключевым фактором для получения такой субсидии является наличие арендодателя, который готов предоставить жилье в аренду и заключить договор, который будет защищать интересы обеих сторон.

Как высчитывается сумма субсидии

Марчак говорит, что положительный нюанс этого инструмента заключается в том, что он учитывает разницу стоимости аренды в разных регионах. Ведь, если вы снимаете жилье в Киеве или в Ивано-Франковске, то платите гораздо больше за аренду, чем если вы арендуете жилье в небольшом населенном пункте.

Субсидии учитывают региональное отличие через коэффициенты и учитывают количество членов семьи, нуждающейся в таком жилье. В рамках субсидии на каждого члена семьи предусмотрено не менее 13, 65 квадратных метров жилья или не менее 35 квадратов на семью, даже если это семья из 1-2 человек - пояснила чиновница.

Также, по словам Марчак, при назначении субсидии учитывается и доход семьи: семьям с маленьким доходом субсидия покрывает большую часть аренды.

Отныне сумму субсидии можно подсчитать самостоятельно. Заместитель министра соцполитики сообщила, что на сайте Минсоцполитики или в соцсетях учреждения можно найти калькулятор, в котором каждая семья может указав свои исходные данные, увидеть, на какой размер субсидии она может рассчитывать при ее оформлении.

На какой срок предоставляется субсидия

Субсидия назначается на 6 месяцев и автоматически переназначается на последующие периоды сроком до 2 лет.

При переназначении не нужно никаких обращений, никаких дополнительных документов. Пенсионный фонд просто раз в полгода проверяет, что вы продолжаете проживать, что договор не расторгнут, владелец не продал это жилье кому-то другому, у вас существенно не изменилось имущественное положение и вы по критериям проходите дальше и можете получать эту помощь от государства - объясняет Марчак.

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